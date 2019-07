Patricia Bullrich, afirmó en Casa de Gobierno que la creación del Servicio Cívico Voluntario en Valores, anunciado este martes, no es un nuevo servicio militar o "colimba" y aclaró, a la salida de la reunión de Gabinete, que el personal de Gendarmería que imparta el curso "va a estar desarmado".

La funcionaria explicó que se trata de una prueba piloto que comenzó en La Matanza, San Miguel, Mercedes; Santiago del Estero, San Carlos de Bariloche y Córdoba pero que si funciona y tiene muchos inscriptos la idea es ampliarlo "a partir de enero" a otros lugares y a más postulantes. También aclaró que durante el curso, los jóvenes no van a "ver un arma ni cerca" y remarcó que "ni siquiera las van a portar los gendarmes".



"El objetivo es poner en marcha el sistema de formación profesional técnica", sostuvo la ministra y explicó que "los inscriptos concurrirán una vez por semana" al curso al cual se sumará adenpas el Instituto Nacional de Educación Técnica.



Bullrich lo expresó al término de la reunión del gabinete nacional, que encabezó el presidente Mauricio Macri en Casa Rosada, al ser consultada sobre la creación del Servicio Cívico Voluntario que el Gobierno anunció este martes, orientado a jóvenes de 16 a 20 años que se inscriban voluntariamente.



La ministra indicó que se podrán inscribir desde el 1 de agosto al 1 de septiembre en forma online y presencial y apuntó que "habrá en esta primera etapa un cupo de 200 jóvenes por lugar", lo que totalizará "1200 chicos en el curso de cuatro meses".



"El sistema de becas será cuando el programa este aprobado y avanzado", amplió la funcionaria y agregó que para quienes abandonaron el colegio secundario "habrá un sistema especial para volver" a terminarlo.



Además, consideró que "la demanda será mucho más grande que la oferta. Será un salto muy importante para quienes se acerquen voluntariamente y podrán aprender a manejar drones de última generación, así como estar en contacto con animales, con tecnología de alta calidad y muchas otras posibilidades importantes".



Para la ministra los "chicos que se acerquen lo harán con el propósito de tener una contención y un espacio donde poder expresarse y desarrollarse". Asimismo, agregó que "algunos podrán estar en conflicto con la ley y otros no", y que quienes tengan problemas de adicciones serán formados en "qué significa el problema de estupefacientes en el país".



Por su parte, el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, afirmó durante la conferencia de prensa que mientras el programa enseñará "valores, civismo y oficios", la escuela secundaria "otorga un título que permite acceder a otras cuestiones", por lo que diferenció ambas opciones. "Esta es una oferta para quienes no están haciendo nada, están en la calle, no trabajan, ni estudian", explicó.