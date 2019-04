La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que "ya no han cortado más las principales vías del país", como la autopista Riccheri, la Panamericana o el Puente Pueyrredón, y dijo que "hoy en día hay una política de hacer convivir los derechos de la mejor manera posible".



"Las principales vías del país, que se cortaban permanentemente, no se han cortado nunca más. No hemos visto más personas con valijas caminando para llegar al aeropuerto de Ezeiza. No hemos visto nunca más cortar la Panamericana. No hemos visto más movilizaciones arriba del puente Pueyrredón", enumeró Bullrich en diálogo con radio Continental.



La ministra reconoció que "la ciudad de Buenos Aires es la que más sufre, ya que concentra el mayor conjunto de manifestaciones, y para eso hay que poner mucho personal policial sacándolo de los barrios".



Destacó que en el ámbito porteño "hay un control de convivencia mucho más estricto y mejor, y hoy en día hay una política del gobierno de la Ciudad que hace convivir los derechos de una manera mejor que al principio".



"Había que darle tiempo (al gobierno porteño), no era tan fácil. Pero ahora está mucho más encuadrado en la filosofía de nuestro gobierno: hacer convivir los derechos y que no hagan cortes permanentes de calles y rutas todos los días", concluyó.



De cara a octubre



Bullrich afirmó que Cambiemos tendrá que pensar "cómo construir la mejor fórmula de fortaleza" de cara a las elecciones nacionales de octubre, y reiteró que "nunca" tuvo una conversación en el Gobierno relacionada con una eventual candidatura a vicepresidenta.



En tanto, le pidió al electorado que "ponga fuerza y alma" en este proyecto y que "no se decepcione, porque eso significa la vuelta al pasado", en declaraciones a radio Continental.



Al ser consultada sobre una eventual postulación para vicepresidenta, Bullrich contestó: "Es algo que nunca fue conversado, nunca he tenido ninguna conversación con nadie. Es algo que leo en los diarios y todo el mundo me pregunta. Así que he decidido estar total y absolutamente concentrada en mi tarea, porque cuando uno empieza a pensar en otro paso o lugar deja de hacer bien la tarea".



En tanto, cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que un dirigente radical acompañe a Mauricio Macri en el binomio presidencial, Bullrich indicó que Cambiemos "tiene que estudiar muy a fondo como construir la mejor fórmula de fortaleza. Imagino que la mesa política de Cambiemos discutirá la mejor salida y ahí se decidirá", indicó.



Por otro lado, de cara a los comicios de octubre, la ministra le pidió al electorado que "ponga fuerza y el alma en este cambio porque sino Argentina va a terminar en este camino, este derrotero de años y años que se cae y se sigue cayendo".



"Esperemos que lo entienda la población, que estamos construyendo algo para siempre. Que la gente no se decepcione, porque eso significa la vuelta al pasado. Eso significa que aceptemos que la Argentina solo puede ser gobernada por mafias y grupos de poder", explicó.



Contra los turistas chilenos



Bullrich manifestó que los dos artistas chilenos que fueron imputados por haber dejado un artefacto sospechoso en un hotel de la ciudad de Córdoba "no fueron lo suficientemente prolijos en su accionar".



"Se fueron sin pagar del hotel y dejaron un portafolio que tanto la policía de Córdoba como un juez consideraron que era un artefacto de características explosivas", dijo Bullrich en declaraciones a radio Continental.



Anoche, el juez federal de Córdoba Hugo Vaca Narvaja resolvió liberar a los dos artistas chilenos Felipe Zegers y Gabriela Medrano, quienes fueron detenidos el fin de semana pasado en Buenos Aires.



"Las personas no fueron lo suficientemente prolijas al dejar algo así en el hotel. Dejaron un aparto extraño en un hotel, de manera extraña. Se analizó el caso ayer y el juez los dejó en una situación de 'stand by', no cerró el caso", indicó la ministra.



Los artistas recuperaron la libertad por decisión del juez, quien consideró que no hay mérito suficiente como para mantenerlos presos.



El magistrado ordenó también que les sean retenidos sus pasaportes y se les prohíba la salida del país mientras avanza la investigación.



"Hay que entender que cuando uno busca no evalúa la profesión de las personas sino los hechos", concluyó la ministra.



Los ciudadanos chilenos, que habían arribado a la capital de Córdoba para participar del VIII Congreso Internacional de Lengua y realizar intervenciones artísticas sobre lenguaje inclusivo, fueron detenidos en el barrio porteño de Palermo acusados de haber dejado un artefacto sospechoso en el hotel cordobés, en el que se habían alojado.



Ese hallazgo llevó a que los bomberos de la policía realizaran una detonación controlada y que con intervención de las fuerzas federales de seguridad la pareja fuera detenida cuando llegó a Buenos Aires.



Según informó la prensa chilena tras los arrestos, ese artefacto no era explosivo sino que se trataba de una caja con parlantes que los artistas utilizan en las intervenciones que realizan.



Tiroteo entre policías



En declaraciones a radio Continental, Bullrich buscó despejar dudas sobre supuestos cortocircuitos entre el ministerio de Seguridad y el gobierno de María Eugenia Vidal, y defendió el accionar de la Policía Federal en ese operativo.



"No le veo un trasfondo político. Fue nada más que una operación policial contra otro grupo de policías que estaban utilizando el poder que tenían para cometer delitos. Es un paso más en la lucha contra las mafias que llevamos adelante juntos el gobierno nacional y el provincial", destacó Bullrich.



"Esto es por lo que viene luchando el gobierno desde el primer día de su gestión. En el enfrentamiento, hemos actuado de total buena fe, ni bien supimos lo que había pasado, y lamentamos el comisario muerto", agregó.



Bullrich explicó que la Fedral "fue convocada por una fiscal, y no sabía que esos extorsionadores eran policías; además, tenían la estricta orden de no comunicar la situación; es decir, que no tuvimos una comunicación previa".



"De repente empiezan a entender que eran policías bonaerenses o ladrones, delincuentes que habían traicionado su institución", insistió la funcionaria. Y agregó: "Lo que se hizo no se avisó antes porque no se sabía, no teníamos información de la operación".



"Yo me enteré cuando había pasado y le avisé inmediatamente a (el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian) Ritondo", aclaró Bullrich, en respuesta a las versiones que indicaban que no le avisó inmediatamente del grave hecho al funcionario bonaerense que, en ese momento, compartía mesa con Macri y María Eugenia Vidal en el retiro del Gabinete en Chapadmalal.