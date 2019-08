La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le pidió este lunes "un esfuerzo compartido" a los gobernadores para "aliviar el bolsillo de la gente" y los instó a "buscar un diálogo y un acuerdo que le sirva a la sociedad", al responder sobre los reclamos de los mandatarios provinciales ante la Corte Suprema de la Nación por las últimas medidas impulsadas por el presidente Mauricio Macri.



Así respondió la ministra en conferencia de prensa en la Casa Rosada, al término de la reunión de gabinete nacional, sobre las presentaciones judiciales de los gobernadores peronistas del hoy para que se declaren inconstitucionales los decretos presidenciales que establecen la reducción del IVA en productos de la canasta familiar, y la suba del mínimo no imponible en ganancias.



"En principio, nosotros creemos que es importante entender en este momento que todos tenemos que poner y hacer un esfuerzo para llegar con más posibilidades hacia la gente con la rebaja del IVA, con el tema del combustible, con la posibilidad de que se devuelva Ganancias", dijo.



"No es solo hasta diciembre porque en realidad hasta diciembre está en este Presupuesto y luego hay que votarlo en el nuevo", sostuvo la ministra.



Y agregó: "En ese sentido, lo que nosotros estamos planteando es pedirles un esfuerzo compartido a los gobernadores para llegar a una necesidad de aliviar el bolsillo de la gente. En estos años, nuestro Gobierno ha tenido una actitud muy abierta y muy federal respecto de la devolución automática, pese a que no todos habían hecho juicio al Estado por el 15 por ciento de la coparticipación. Estamos planteando que en vez de presentar medidas de este tipo se sienten a buscar un diálogo y un acuerdo que le sirva a la sociedad".

Por su parte, el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, respondió sobre el tema que "no solamente" el Gobierno Nacional es el que "debe escuchar la voz de la gente" que se expresó en las PASO, además de ponderar que "casi todas las provincias, a fines del 2018, terminaron en general con un superávit fiscal del 0,4" por lo que podrían hacer un "esfuerzo" adicional.