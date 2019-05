Luego del mensaje oficial emitido por el presidente Mauricio Macri, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, brindó una conferencia de prensa junto a Diego Santilli, el vicejefe de Gobierno porteño y ministro de Seguridad de la Ciudad, y otros funcionarios.

Luego de exhibir el video del hecho ocurrido cerca de las 7 de la mañana de este jueves, la ministra aseguró que "el objetivo concreto" del atentado no era Héctor Olivera si no su asesor, Miguel Yadón, quien fue asesinado. "Pudiendo haber asesinado a Olivares, pero no lo hacen", agregó. Además explicó que este hecho "es una constatación de las mafias que trabajan en nuestro país".

Bullrich también firmó que "hay avances en la investigación" porque se identificó a los agresores, aunque explicó que aún se desconoce el móvil del ataque. Lo cierto es que con rapidez las fuerzas de seguridad se movieron para obtener datos concretos para esclarecer lo sucedido.

Por su parte, en la misma conferencia de prensa, Santilli informó que el vehículo empleado por los agresores ya está en poder de los investigadores y es sometido a peritajes. Fuentes de la investigación confirmaron además que ese auto, un Volkswagen Vento, fue hallado nueve minutos después del ataque estacionado en un garaje de la zona.

"Esto es un ataque premeditado y mafioso", expresó Santilli, quien agregó que para disparar contra Olivares y Yadón emplearon una pistola calibre .40 y que se secuestraron "casquillos en distintos lugares".