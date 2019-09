La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apuntó este domingo a los dirigentes de movimientos sociales por tener "una cultura de la pobreza como algo positivo" y afirmó que, a pesar del diálogo que propuso el gobierno, debieron sortear la oposición de estos sectores "desde el primer día" de gestión de Mauricio Macri.



En este sentido mencionó a los líderes del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep), Juan Grabois, a los que tildó de ser "políticos reconvertidos en dirigentes sociales para tener una base política propia".



"No hay una estrategia clara de los movimientos sociales de que la gente salga de la pobreza", aseguró en una entrevista con radio Mitre, en la que manifestó que, según ella, estas agrupaciones tienen "una cultura de ver a la pobreza como algo positivo".



"Tienen una mirada poco proclive a un cambio. Piensan la pobreza de una mirada simple",agregó.



Aunque aseguró no estar "enojada" con las agrupaciones, manifestó que "en la Argentina hay un problema de pobreza que debe ser solucionada con una lógica de salida de la pobreza, no de estancamiento". "En los barrios, (los movimientos sociales) no logran dar herramientas distintas", comentó..



Por otra parte, Bullrich hizo referencia a las dificultades que, como gobierno, enfrentaron "desde el primer día" al quedar "en un lugar muy difícil con marchas y oposición" a pesar de ser "una coalición política que cree en el diálogo como ninguna".



"Hemos tenido poca posibilidad de diálogo en estos años, sobre todo en temas de carácter económico", objetó la ministra, para quien "una política de diálogo se da cuando hay que encarar políticas económicas difíciles también".



Cerró: "Los mismos movimientos sociales están manejados por políticos. Ni Pérsico ni Grabois son vulnerables. Son políticos reconvertidos en dirigentes sociales para tener una base política propia".

También se refirió a la marcha "Sí se puede" del último sábado en Barrancas de Belgrano mostró que "los ciudadanos que apoyan a Juntos por el Cambio están activos en la búsqueda de nuevos votantes" y enfatizó la necesidad de una "mayor territorialidad" para forzar una segunda vuelta en las elecciones.



A menos de un mes de los comicios generales del 27 de octubre, dijo que el oficialismo mostrará una propuesta de cara a un segundo mandato vinculada con la clase media y que trate de "reconquistar" al electorado que optó por otros espacios en las PASO.



"Los que estén presentes en estas 30 marchas del 'Sí se puede' estarán activos en buscar revertir ese resultado para acortar la distancia y ser competitivos en el balotaje", aclaró en la entrevista radial.



Según la ministra, la idea de lanzar una campaña basada en movilizaciones masivas en espacios públicos tiene que ver con "la necesidad de una ampliación y de tener una mayor territorialidad"



"Esto no se define sólo por las redes sociales", enfatizó, para quien "lo que había que hacer era trabajar sobre ejes mucho más concretos sobre nuestro electorado".



"Nuestro foco es la clase media, la productividad y la competitividad de la economía. Una economía que permita a las empresas familiares crecer", aseguró.



En esa línea, manifestó que la apertura de Cambiemos a incorporar nuevos dirigentes y prácticas de campaña no responde a "un problema de más o menos peronistas" en su espacio político, sino "a la construcción de una identidad hacia dónde va el gobierno".



"Ahora es el momento de pelear el proyecto de Juntos por el Cambio. Tenemos que entender cuál es nuestra oferta hacia la sociedad: la lucha contra el narcotráfico, una economía para la clase media y cambios en la política social", enumeró.



Por otra parte, consultada por el índice de pobreza correspondiente al primer semestre de 2019 que informará mañana el Indec, aseguró que el dato responderá a que "en la Argentina hay un 30 por ciento de pobreza estructural que sube y baja de acuerdo al precio del dólar".