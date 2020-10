El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo este martes que de la manifestación de protesta de ayer participaron quienes están "identificados con un partido político que no acepta que perdió las elecciones hace un año", dijo que "no se va a cambiar" la agenda del Gobierno nacional, y planteó que el ex presidente Mauricio Macri tiene una "lectura ridícula" de su derrota electoral.



"Creemos en el derecho a manifestarse; es parte de la democracia. Pero también hay que aceptar la diversidad; no son la gente, no son todos, no son el pueblo; la Argentina es mucho más diversa", dijo Cafiero este martes por la mañana en declaraciones a radio Continental.



Se refirió de esta manera a la protesta que tuvo lugar el lunes en el Obelisco y distintos puntos del interior del país para rechazar políticas públicas impulsadas por el Gobierno y que mostró variadas consignas, entre ellas, cuestionamientos a las restricciones que impone la pandemia de coronavirus.

"Son un conjunto de argentinos identificados con un partido político, que no acepta que perdió las elecciones hace un año", dijo Cafiero y agregó que la manifestación estuvo "claramente muy fogoneada por la oposición, y los principales dirigentes de Juntos por el Cambio".



Además, el jefe de Gabinete dijo que, "luego de este tipo de manifestaciones, tenemos que contar más casos" de coronavirus, y añadió: "Siempre hemos manifestado que este tipo de prácticas tienen que encontrar otro método porque tiene consecuencias".



En ese marco, remarcó que el Gobierno nacional desalienta para el 17 de octubre cualquier tipo de manifestación y por eso plantea "una movilización virtual" a través de una plataforma.

"No propiciamos ningún tipo de marcha; esa es la diferencia", indicó el jefe de Gabinete en la entrevista que concedió este martes.



Por otro lado, Cafiero fue consultado respecto de las declaraciones de la oposición que apuntan a sugerir que la agenda del gobierno es manejada por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.



"La agenda a la que nos comprometimos con los argentinos es abandonar el modelo de especulación financiera que puso el macrismo y detonó Argentina. La estamos llevando adelante, y no va a cambiar por más que haya habido una manifestación o un banderazo", indicó.

En ese marco, aseveró: "Ellos están enojados de que el peronismo haya encontrado la posibilidad de juntarse para ganar las elecciones y eso no perdonan, entonces exigen poco menos que el peronismo se pelee con Cristina Kirchner: eso no va a pasar porque los argentinos votaron esta fórmula para que cambie la realidad de nuestro país".



Sobre las declaraciones del lunes de Macri, Cafiero consideró que el ex presidente "no acepta que el Frente de Todos se haya unido en la diversidad para derrotarlo, y tiene una negación de la realidad respecto de lo que sucedió en la elección".



"La lectura que hace Macri es ridícula: no hace una autocrítica del desastre que fue su gobierno, sino que le echa la culpa a otros", insistió.

La vuelta al fútbol y la polémica por Nodio

El jefe de Gabinete también se refirió al posible retorno del fútbol y aseveró que hay "previstas reuniones con autoridades para revisar los protocolos, que hasta ahora han sido solo de entrenamiento" y destacó: "Trabajamos muy bien con la AFA, porque siempre fueron muy conscientes de que es obvio que todos queremos que vuelva el fútbol, pero lo tenemos que hacer con mucha responsabilidad".



Finalmente, el funcionario nacional habló sobre Nodio -el Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales-, y explicó que "no tiene poder sancionatorio".



"No entiendo por qué está sobredimensionada la tarea que puede tener un observatorio, que es estudiar y ver las herramientas de comunicación", dijo Cafiero, y cuestionó a la oposición, que "se apresura cuando siente que hay un ataque a su núcleo duro de votantes, porque la verdad es que ha pasado muchas veces: se oponen antes de leer las cosas, esto pasa y ahora con Nodio también".