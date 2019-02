Luego de tres denuncias consecutivas, ratificadas y ampliadas por cada uno de los empleados de la Residencia y la Administración de la Embajada, la Cancillería abrió dos sumarios con intervención de la Sindicatura General de la Nación.



No obstante ello, el puesto de Tomás Kroyer, diplomático denunciado ya tiene reemplazo, sólo falta decidir entre el ex Sherpa y Embajador de carrera, Pedro Villagra Delgado o el ex Secretario de Relaciones Exteriores, Embajador Daniel Raimondi.



De esta manera, el intento de esconder esta saga de poca transparencia y corrupción suma otro fuerte malestar al Canciller Jorge Faurie, ya que tiene lugar en forma simultánea al bochorno protagonizado por el "atrincherado" embajador argentino en Haití, Pedro Von Eyken.



En tanto, trascendió que ambos escándalos tuvieron directamente que ver con la fuerte discusión, semanas atrás, entre el ministro Faurie y el ex vicecanciller Raimondi, lo que precipitó la renuncia de este último.



El primer plan de Fulvio Pompeo, Secretario de Asuntos estratégicos y coordinador de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa, fue nombrar en reemplazo a su mano derecha, Paola Di Chiaro.



No obstante, debido a problemas de la misma índole en la cartera de Defensa, se debió enviar a Di Chiaro en reemplazo de otro maltratador: Horacio Chighizola.



Es por ello que el puesto de Viceministro de Relaciones Exteriores recayó sobre Gustavo Zlauvinen, diplomático de carrera que tendrá como primer objetivo ordenar “la casa” y poner fin a esta novela de maltratos, abuso de poder y malversación de fondos públicos.



El nuevo capítulo llevado adelante por el sumariado Malaroda, tiene que ver con la contratación directa de una empresa de limpieza reemplazando de esta manera las funciones de los denunciantes con mayores costos para el Estado Nacional.



Esa manera informal de contratar trabajadores no sólo representa una mala administración de recursos del Estado Nacional sino también un latente riesgo de posibles juicios contra el Estado argentino, si los empleados desplazados asumen que el cambio de funciones forma parte de una represalia encubierta y se dan por despedidos.



Fuentes diplomáticas señalaron que la Asociación Profesional del Servicio Exterior de la Nación (APSEN) no tiene planeado defender las escandalosas acciones de Malaroda, dado que, no es un diplomático de carrera y ni siquiera miembro de dicha entidad.



Al mismo tiempo, voceros del gremio con mayores asociados de la Cancillería: Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), al cual perteneció por años el ex empleado de comercio devenido en diplomático, afirmaron sentirse muy molestos con su ex agremiado, ya que, por razones de incremento del valor de su cuota social en el exterior, el flamante embajador habría decidido en forma intempestiva prescindir de los servicios que el citado sindicato supo brindarle en sus épocas de empleado público de menor rango.



Asimismo, el funcionario denunciado hizo gala de un discurso racista que la mayoría de los empleados calificaron en sus denuncia. testimoniales como muy ofensivo, mientras que parece que la cuestión tiene que ver con que los tres denunciantes son de nacionalidad cubana.



"Ustedes deberían estar más que agradecidos como extranjeros con la oportunidad que les da la Argentina en vez de quejarse y realizar, lo que según él, son falsas acusaciones", denunciaron la mayoría de los empleados ante el auditor que intervino la embajada durante los meses d. diciembre y enero pasados.



Aclaraciones



Contrariamente a lo informado por el subsecretario Kroyer la semana pasada, fuentes de la Dirección de Recursos Humanos de la Cancillería Argentina confirmaron el considerable aumento de sueldo de la hermana del Embajador, que según señalaron, es claramente verificable.



Personal de la Dirección de Contabilidad -División de Haberes- dan cuenta que durante el primer trimestre de 2018 (antes de asumir Malaroda) el Sueldo Bruto de la hermana del embajador estuvo integrado por: € 2.626,56.



El aumento otorgado por el denunciado funcionario, efectivo a partir de abril 2018, fue nada más ni nada menos que de € 1.250. El salario actual del familiar en primer grado de Kroyer asciende a € 3.876,50, equivalente a más de 165.000 pesos argentinos, importe que parece ser más que “extraordinario”.



Además, la Subsecretaría a cargo de Kroyer históricamente dependió jerárquicamente del Vicecanciller, hoy renunciado. Desde el año pasado, luego de un gran lobby del responsable de las relaciones con el Congreso Nacional, éste logró ascender un casillero y depender en forma directa del Canciller Faurie.



Por último, acaba de recaer sobre Kroyer la responsabilidad de la coordinación de las licitaciones y contrataciones privadas y estatales en la flamante unidad de reconstrucción para Venezuela que también tiene a su cargo.