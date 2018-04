El funcionario estaba respondiendo una pregunta cuando los diputados kirchneristas Agustín Rossi y Gabriela Cerruti se levantaron y comenzaron a gritarle sin micrófono afirmando que un asistente del ministro de Finanzas, Luis Caputo le alcanzó un papel recortado, que estaría escrito por el funcionario, el cual decía: “mis hijas tienen 11 y 13 años, no seas tan mala” acompañado por la imagen de una carita sonriendo.



Ante esta situación, el presidente de la comisión, el senador justicialista José Mayans, pidió orden y advirtió que levantaría el encuentro si los legisladores encolerizados no tomaban asiento y se calmaban. Ante le negativa y el evidente desborde, finalmente levantó la sesión en medio de gritos y un auténtico escándalo.



Al salir del recinto los legisladores opositores mencionados, más el diputado kirchnerista, Axel Kicillof que además es el secretario de la Comisión Bicameral hablaron con la prensa y brindaron detalles de la sesión.



De esta manera, el diputado José Luis Gioja denunció: "La Justicia de anticorrupción le está pidiendo tres años antes que declare cualquier función que haya cumplido, rentada o no y el fue manager, fue el jefe de inversiones de esos fondos buitres, y no lo declaró".



En tanto, Cerruti expresó: "Soy una diputada no puede mandarme un papelito en medio de una sesión. No se quien es, no lo conozco, es un funcionario público, tiene que rendir cuentas y esta mintiendo desde el primer momento. Así es como se manejan. Dijo que no tenía cuenta a dólar futuro. No, él no, la empresa que manejaba tenía"



En está línea, Rossi agregó: "Cuando la diputado Cerruti le muestra el papelito y critica al ministro, este se levanta y se va. Mandó al secretario con este papelito y después se levanta y se va. Lo de Caputo de hoy, merece que se vaya del Gobierno. No puede un ministro tratar así a una diputada. En este país, la lucha de las mujeres es un emblema de todos. En este país se repudia la violencia de género y este es un mensaje claramente misógino y machista".



Por su parte el ex ministro de Economía kirchnerista quien comentó: "La verdad que sorprendido no puedo decir porque se venía montando un circo por la visita de Caputo. Primero porque en la última reunión que vino el Jefe de Gabinete (Marcos Peña) no respondió ni una pregunta. Además una llamativa ausencia y silencio de los diputados oficialistas".



Ahora, Caputo "vino con un guión armado, habló y nunca contestó una sola pregunta de las relevantes hasta que llegó un momento donde tartamudeaba y dijo cosas muy graves". Luego advirtió que se contradijo y en su discurso confesó "que era tenedor fiducidario". "Ser tenedor fiducidario en un paraíso fiscal es ser dueño" y luego hizo referencia al "papelito que la envió el ministro a Cerruti".



"No había ningún disturbio, solo un papelón, una payasada y tal vez vaya a saber que más de un ministro que no puede responder preguntas y le pide piedad a una diputada de la oposición, imaginate cuando yo era ministro si hubiéramos echo eso, por favor es un desastre. Es penoso. Este era Messi de la Champions League? Evade respuestas y la manda un papelito a una diputada, absolutamente impropio", comentó Kicillof en C5N.