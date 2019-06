La jefa de la Coalición Cívica (CC) Elisa Carrió afirmó este martes en Rosario que "hay que tener cuidado con la personalidad del sujeto" que acompañe al presidente Mauricio Macri para su reelección porque, advirtió, "hay quienes van a vice para luego ir a la presidencia".

"Voy a vetar candidatos que pongan en juego al próximo gobierno", anticipó Carrió y subrayó: "En eso sí voy a tener participación; voy a vetar candidatos que pongan en juego al próximo gobierno, no por Macri sino por la estabilidad institucional".

Carrió, quién con la CC integra la coalición oficialista con el PRO y el radicalismo, habló en el hotel Savoy de Rosario, donde brindó su apoyo a los candidatos de Cambiemos en Santa Fe.

LEÉ TAMBIÉN:Macri-Pichetto, la fórmula del oficialismo

"Nuestro candidato es Macri", ratificó Carrió y dijo además que "hay quienes se postulan a la vicepresidencia y después se expresan para derrocar al presidente".

Respecto a las elecciones nacionales del 27 de octubre, la jefa de la Coalición Cívica dijo que las esperaba "sin nervios ni ansiedad".

"He pasado cinco elecciones presidenciales y estoy segura de que ganamos", añadió.

Carrió destacó además "el hecho histórico de que en las próximas elecciones será la primera vez que un presidente no peronista o militar entregue el mandato a otro presidente constitucional, que no sucedía desde la presidencia de Alvear en 1928".

A la hora de hacer un balance del país, Carrió consideró que "estamos mal como tantas veces lo estuvimos, el tema es que no estemos mal nunca más".

Durante su presencia en Santa Fe, Carrió entregó un plan de Seguridad al candidato a gobernador de Santa Fe por Cambiemos, José Corral, para combatir el delito en la provincia y señaló que "es algo que le debo a la sociedad rosarina, por eso le entrego al próximo gobernador de la provincia un plan de seguridad para hacer una investigación más profunda del narcotráfico en Rosario".

Presentación del Plan de Seguridad para la ciudad de Rosario, junto a @JoseCorralSF y @RoyLopezMolina. La complicidad política y policial con el narcotráfico, es la principal causa de los niveles de inseguridad de todo Rosario y la Provincia. pic.twitter.com/ysPq47WipL — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 11 de junio de 2019

Respecto al documento entregado, Carrió pidió "tomar muy en serio el lavado de dinero que hay en Rosario, que es ostentoso y evidente".

LEÉ TAMBIÉN: Macri presentó el programa Aprender Conectados: "Por este camino hay futuro"

En cuanto a los posibles resultados de la votación provincial, el próximo domingo, la referente de la Coalición Cívica pronosticó un triunfo, aunque reconoció que serán "elecciones difíciles".

Carrió se diferenció de quienes "les gusta sacarse la fotos en elecciones fáciles, eso se llama oportunismo político. Vine a acompañar y voy a estar el día de los resultados".

Explicó que "hay tres partidos, y algunos candidatos pueden confundirse con un pseudo progresismo".

Por su parte, José Corral, subrayó que en los próximos comicios provinciales "lo que está en juego es si ganamos los que realmente queremos combatir a las mafias y hacernos cargo del problema, o los que no han hecho nada de eso desde que ocupan cargos".

Muchas gracias @elisacarrio una vez más por apoyarnos, y por esa actitud de entrega y compromiso con Santa Fe.



Este es el momento de parar con las mafias y el narcotráfico, por eso valoramos enormemente tu investigación y propuesta en seguridad para Rosario y toda la provincia. pic.twitter.com/QBWCReCDkP — José Corral (@josecorralSF) 11 de junio de 2019

LEÉ TAMBIÉN: Se definen las alianzas electorales a días del cierre de las listas

En la misma línea, el intendente de Santa Fe opinó que su espacio tiene "serias posibilidades de gobernar a la provincia, siendo la única opción del futuro, ya que las otras dos (por el socialismo y el justicialismo) pertenecen al pasado".