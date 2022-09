El presidente del Tribunal Oral Federal 2, Rodrigo Giménez Uriburu, negó este lunes haber asumido una "actitud provocadora" cuando durante una audiencia de la Causa Vialidad mostró un mate con el logo del equipo de fútbol amateur "Liverpool", conjunto que jugó torneos en Los Abrojos, la quinta del ex presidente Mauricio Macri.



El juez hizo esa aclaración en medio del alegato final del abogado Maximiliano Rusconi, quien representa al ex ministro de Planificación Julio de Vido, y en respuesta a una afirmación del letrado vinculada a "acciones provocativas" que hubo a lo largo del debate.



Al retomar el alegato, y tras escuchar al juez, Rusconi respondió que sus dichos fueron una nueva violación "al debido proceso con la interrupción a un espacio sagrado como es el alegato".





"Permítame denunciar este nuevo atropello de su magistratura, es inadmisible lo que acaba de suceder, propio de este juicio y de todas sus irregularidades. Lo siento mucho", concluyó el abogado de De Vido.

Antes, y sobre el mate con logo del "Liverpool", Rusconi había advertido que en ese equipo amateur "se juntan jueces, funcionarios, etcétera". "No nos ha gustado para nada que uno de ustedes haya expuesto un mate con el logotipo de un equipo en el juicio", agregó, en alusión a la audiencia del 8 de agosto pasado, que presidió Giménez Uriburu y en la cual se lo vio en el Zoom con un mate con el logo de ese club.



"Sabiendo que era motivo de preocupación por las defensas", que cuestionaron supuesta pérdida de imparcialidad, "igual se mostró ese día con el mate", cuestionó Rusconi. "¿Usted cree que esto ha sido sano? ¿Que ello contribuye a una República? No, no contribuye, daña la República", concluyó el abogado.

Precisamente por la pertenencia de Giménez Uriburu y del fiscal de juicio Diego Luciani a ese equipo, y por un supuesto vínculo de amistad,Tras la exposición de Rusconi, y luego de un breve cuarto intermedio que pidió la defensa para tomar agua, en medio del alegato, Rodríguez Uriburu hizo una aclaración. "Esperé esta corta pausa para explicar que ese lunes por primera vez presidí la audiencia de debate por vía remota", sostuvo el juez antes de volver a dar la palabra a Rusconi.

El juez con el mate de la polémica, hace unos días (Captura de pantalla).



Rodríguez Uriburu, quien esta semana preside el TOF2, dijo que ese día estaba concentrado en dos cosas: llevar sus hijos al colegio y escuchar el alegato del fiscal Luciani. "No estuve atento a condiciones superfluas ni reparé en el mate. Jamás he tenido una actitud provocadora", aseguró, y completó: "Ni en este juicio ni en ningún otro".



El juez refirió que apenas un asistente de la audiencia le advirtió sobre una foto posteada en una red social, dejó el mate "de inmediato". "Se me podría atribuir una desatención en un detalle menor, jamás se me ocurriría tomar mate para provocar; entiendo que después cada uno podría interpretarlo como quiera", agregó.