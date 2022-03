En medio de la escalada inflacionaria que se aceleró en los últimos meses, el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, afirmó este mediodía que las negociaciones paritarias "están funcionando adecuadamente, aún con inflación alta", y descartó, por el momento, una intervención del Gobierno a través de la fijación de un “aumento de salarios generalizado”, aunque indicó que “si los salarios no ganan, el Gobierno tiene todas las herramientas listas y preparadas, y las usará”.

Luego de que el Indec informara que el índice de desocupación bajó al 7% al término del cuarto trimestre del año pasado, Moroni se refirió al poder adquisitivo de los sueldos en el sector formal (en relación de dependencia).

La inflación registró un incremento de 4,7% en febrero pasado y se espera un número más alto para marzo. "Lo que estamos viendo es que las negociaciones paritarias están funcionando adecuadamente aún con esta inflación alta", sostuvo Moroni en diálogo con El Destape Radio.

El Indec informará mañana los resultados de la medición de salarios. Por su parte, el Gobierno nacional oficializó la semana pasada el aumento del 45 por ciento del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que se instrumentará en cuatro tramos y llegará a fin de año a los $47.850. En el marco del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario, acordaron que el primer tramo se cobrará en abril y llevará el salario mínimo a $38.940.

De acuerdo con lo explicado hoy por el ministro Moroni, las primeras paritarias han cerrado con aumentos salariales que han rondado entre “el 45% y el 48%”.

“Los primeros aumentos que se aplicaron en estos primeros tres meses han rondado con ajustes iniciales de entre el 18% y el 21%, que se suman a un sueldo promedio de los asalariados privados que, en enero, ya estaban 4 puntos arriba de la inflación”

Otro dato que aporta el Indec al panorama del poder adquisitivo de los trabajadores es el de la canasta básica alimentaria. En febrero, subió 9% por lo que una familia tipo integrada por dos adultos y dos menores necesitó percibir ingresos por $37.413 para adquirir la cantidad mínima de alimentos y no caer en la indigencia.

Una familia de cuatro integrantes necesitó $83.807,29 para superar el umbral de pobreza en febrero de 2022: 6,6% más que el mes previo https://t.co/jxV9cbMO8B pic.twitter.com/gwRsBLQdFu — INDEC Argentina (@INDECArgentina) March 17, 2022





Por su parte, la canasta básica total (CBT) aumentó 6,6% durante febrero, por lo cual esa misma familia tipo requirió percibir ingresos por $83.807 para no caer debajo de la línea de la pobreza.

En ese sentido, Moroni indicó que “si bien efectivamente tenemos una inflación alta por motivos propios y motivos importados por la guerra, no vemos una situación donde ello haya afectado los ingresos reales de los trabajadores asalariados privados y públicos”, sostuvo y precisó que el Gobierno “está siguiendo muy atentamente la situación”, y que se “aplicará la misma receta del año pasado con la reapertura de las paritarias todas las veces que sea necesario”.



“Hoy no hay ninguna discusión paritaria trabada. Están fluyendo normalmente y no hay ninguna situación de conflicto por temas salariales”, aseveró el ministro.



En este marco, agregó que "este Gobierno cuando asumió tenia las negociaciones trabadas prácticamente por los últimos ocho meses del Gobierno de (Mauricio) Macri y lo primero que hicimos fue dar una facultad especial en la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva para fijar un aumento de salarios generalizado sin ningún problema".

“Estamos incentivando reaperturas (de paritarias) aún antes de que las partes lo pidan y estamos tratando de que la conversación se mantenga en el seno de una institución histórica en Argentina como es la negociación colectiva pero si eso no funciona, habrá que probar otras medidas”, anticipó.



Por otro lado, según indicó ayer una fuente oficial a la agencia Télam, el Gobierno considera que "hay margen para subir salarios en todos los sectores productivos"; y buscará que los mismos sigan “al menos la línea de la inflación y si es posible por encima de la misma” durante este año.