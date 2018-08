Bonadio. El magistrado tiene varias denuncias por indebido procedimiento jurídico.

Salieron a la luz parte de las "pruebas" que brindó, el chofer de, ex secretario de Coordinación y Gestión del ministerio de Planificación comandado entonces porTras la ola de detenciones ordenada por el juez, en la causa que investiga las supuestas coimas que recibió el gobierno kirchnerista por el manejo de obras públicas, el diario La Nación publicó imágenes de los cuadernos, y algunas páginas, que llevaron a la cárcel a varios empresarios y ex funcionarios.Según cálculos de la Fiscalía, solo por el Toyota Corolla que manejó el detenido Centeno pasaron 160 millones de dólares, aunque los investigadores coinciden que podrían haber sido alrededor de un 50% más si se toma en cuenta anotaciones realizadas sin montos concretos.La investigación del magistrado comenzó tras la declaración judicial de la ex mujer de Centeno, quien relató que su esposo y otros ex funcionarios de la cartera de Planificación, llevaban y traían, en autos oficiales, bolsos repletos de dinero en efectivo.