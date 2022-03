La concejala Evangelina María Lemme, del bloque Juntos, no asistió a la primera sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante Varelense. Se excusó por nota narrando que tenía compromisos tomados con antelación. ¿Qué era más importante que cumplir con el mandato que le otorgó parte del pueblo varelense? Irse de vacacione. con su esposo, Gabriel San Pedro (consejero escolar del mismo partido político), junto a una pareja de amigos, a disfrutar d. las playas del Caribe.

El 3 de marzo se realizó la apertura de las sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de Florencio Varela. Luego de tomar la asistencia a los concejales, se leyeron las notas de excusación.

Entre las mismas la secretaria del cuerpo leyó la enviada por la concejala del bloque Juntos, señora Evangelina Mará Lemme, donde expresaba “al señor presidente del Honorable Concejo Deliberante concejal Licenciado Gustavo Rearte, de mi mayor consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted en mi carácter de concejala del bloque Juntos, informando que por compromisos tomados con antelación no podre asistir a la primera sesión ordinaria que se llevara acabo en el día de la fecha”.

En redes sociales, se pudo observar a la señora Lemme y a su esposo el consejero escolar, Gabriel San Pedro, disfrutando de las playas caribeñas.

Fuentes confiables informaron a nuestro medio, que ellos junto a una pareja amiga realizaron un crucero por las magníficas y soleadas riberas. Habría sido una segunda luna de miel, los hijos habrían quedado a cargo de los abuelos. Regresaron a nuestro país, en avión, en la mañana del domingo 6.

.

Nada tiene de malo, que dos conocidos comerciantes del distrito se vayan de vacaciones, lo increíble es que se postulen para representar a una parte importante de vecinos varelenses y que no tomen en serio el compromiso adquirido.

No es de extrañar la actitud, no debemos olvidar, que la señora Lemme llegó a obtener la candidatura en segundo lugar de la lista, de la mano del ex concejal Pablo Alaniz, quien tuvo una importante cantidad de inasistencias a las sesiones.