Por Gabriel Calisto

@gcalisto

Las diferencias internas de Cambiemos en Córdoba van camino a convertirse en un manual de explicación política. No como ejemplo virtuoso, sino para mostrar que no siempre es tan simple cumplir cuando los ciudadanos reclaman “pónganse de acuerdo”.

En un distrito clave para Macri –fue la diferencia allí la que le permitió imponerse en el ballotage de 2015-, la decisión del gobernador Juan Schiaretti (PJ) de adelantar –por segunda vez en un año- la fecha de las elecciones -12 de mayo- dejó casi sin margen a Cambiemos para definir su áspera interna. A diferencia de otras provincias no hay PASO, el marco institucional para dirimir esas divergencias. Cambiemos, como partido, no está constituido, por lo que hay que unir las posturas de los referentes de cada espacio.

Los anotados inicialmente eran cuatro: por el radicalismo, Mario Negri (jefe del interbloque d. Cámara de Diputados de la Nación) y Ramón Mestre, intendente de la capital de la provincia; por el PRO Héctor “la coneja” Baldassi, el ex árbitro de fútbol; y completaba el panorama el ex embajador en Ecuador, Luis Juez.

Un año atrás, cuando las elecciones todavía parecían lejanas, todos aceptaron la premisa del jefe de gabinete nacional, Marcos Peña y una resolución con el sello del PRO: llegado el momento, el que mejor mida en las encuestas será el elegido. Eso decantó en que sólo dos tengan chances de llegar a enfrentarse con Schiaretti, los dos radicales.

Las encuestas, hoy, marcan una leve diferencia a favor de Negri, pero Mestre gobierna la capital y confía que en una interna podrían revertir esos pocos puntos que los separan.

“Lo que pasa es que, cuando se cambió por segunda vez la fecha de la elección, se firmó un compromiso que establecía que en marzo iban a hacerse internas. Ese documento el PRO, pese a haber estado en la discusión, no lo firmó. Ahora Mestre pide apegarse a eso, y desde la nación le recuerdan lo acordado el año pasado”, resumió una voz desde Córdoba capital a este diario. Mestre no quiere bajarse, y Negri no quiere internas. En eso, las negociaciones están trabadas.

Para llegar a un acuerdo, los dirigentes de cuatro espacios políticos deben conciliar: los intereses nacionales del radicalismo, el PRO y la Coalición Cívica, las aspiraciones de dos dirigentes de relevancia, la definición de la candidatura en Córdoba capital, y el lugar del PRO en el esquema de toma de decisiones de la provincia. Demasiado, por ahora, para resolverlo en un puñado de encuentros. A eso hay que agregar que Macri tiene una excelente relación con el gobernador Schiaretti, que es del peronismo, y no ve con malos ojos su continuidad.

“Es un quilombo” resumió ante Crónica con claridad un integrante de la mesa nacional del PRO, que se reunió este lunes con Marcos Peña, con la definición de la provincia como uno de los ejes del primer encuentro del año.

Vamos por partes. En el juego nacional no hay favoritos para la Casa Rosada. Peña se ajusta a la premisa histórica del PRO: el que mejor mide, lidera el resto acompaña. De ahí que Baldassi haya empezado a recorrer localidades junto a Mario Negri -el que mejor mide- para ubicarse como su compañero de fórmula. En el radicalismo no definen postura sobre la interna de sus dos dirigentes –Mestre preside la UCR provincial- y esperan que se geste una solución negociada entre ambos, algo que hoy está lejos. Elisa Carrió se inclinó por su amigo de la Cámara de Diputados. No seguir su voz siempre es un dolor de cabeza para Macri. Pero la Coalición Cívica no tiene personería jurídica en la provincia, con lo cual su opinión tiene nulo peso institucional.

De hecho, el recientemente designado presidente de la CC en Córdoba, Gregorio Hernández Maqueda, publicó una carta asegurando que “Macri prefiere no ganar en la provincia”. En su teoría, a cambio del favor, Schiaretti sostendría la Alternativa Federal, el espacio peronista opositor a nivel nacional que le quitaría a Cristina Kirchner la posibilidad de unir a todo el PJ detrás de su candidatura por ser, como prefieren en el PRO, la que mejor mide.

A Hernández lo desmintieron todos los dirigentes de la provincia, pero desde la nación eligieron el silencio. Son muchos los que piensan como él, pero esas cosas no se dicen abiertamente.

Mientras Negri y Mestre hacen campaña como si fueran candidatos, y con el reloj corriendo, Luis Juez sumaba presión diciendo que él se bajaría de la pelea por la gobernación si le dan la posibilidad de competir por la intendencia de la capital, un espacio históricamente radical. Hoy oficializo que quiere competir allí. Ese es otro nudo. Un sector de la UCR impulsa a Rodrigo De Loredo como candidato a suceder a Mestre, que cumple ocho años al frente del distrito. Para otros, el vice intendente Labaque sería mejor opción. Aquí también, ambos caminan asegurando que llegarán a liderar la boleta. ¿Quién define las candidaturas en la capital provincial? Eso tampoco está acordado. Los que recuerdan el compromiso firmado para tener internas en marzo sostienen que allí se acabarían todas las diferencias.

Un dato para cerrar. Las encuestas hoy marcan que sería casi imposible desbancar al gobernador Schiaretti. “No hizo mala gestión”, reconocen desde la Nación. “Nos lleva por lo menos quince puntos de arranque, y hay sondeos que lo dan arriba del 50% de intención de voto”, dicen desde Córdoba capital. ¿Y entonces para qué la pelea? Por el liderazgo territorial, por las aspiraciones personales y para no ceder espacios. Los radicales no quieren que el PRO, sin armados locales pero con el empuje nacional, se imponga en una provincia clave y que consideran propia.

Donde sí tienen chances es en Córdoba capital. De ahí que la definición sobre quién será el ungido en el distrito sea motivo de otra fuerte disputa. Hoy, todo está empantanado. La definición llegará “por dedazo”, como temen en la capital, o “por rosca”, como se autoeligió semanas atrás Emilio Monzó.