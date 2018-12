El juez federal Ariel Lijo citó este viernes a indagatoria al ministro de Defensa y ex ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, en la investigación por las supuestas irregularidades en el acuerdo de pago de deudas del Correo Argentino S.A. al Estado nacional, en el año 2016.



Aguad será indagado por su supuesta participación en las negociaciones que generaron el acuerdo, finalmente caído, entre el Estado Nacional y el Correo Argentino S.A. que implicaba, según la denuncia, un perjuicio a las arcas públicas.



El magistrado citó a Aguad para el 28 de febrero próximo, en el último lugar de la ronda de indagatorias solicitada el jueves por el fiscal del caso, Gerardo Pollicita.



La tanda de indagatorias incluirá la declaración del ex director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones Juan Manuel Mocoroa, quien fue citado para de 26 febrero.



Tal como lo había solicitado el fiscal Pollicita, Lijo citó también al presidente del directorio del Correo Argentino S.A. Jaime Robirosa para el 19 de febrero, y al abogado Jaime Kleidermacher para el 21 del mismo mes.



Este último jueves, el fiscal Pollicita había dictaminado que los imputados son responsables de una "quita abusiva" en la deuda de la empresa postal con el Estado, decisión que habría perjudicado a la Administración Pública.



Para el fiscal, la oferta presentada por el Correo Argentino S.A. y aceptada inicialmente por el Estado Nacional había sido acordada entre las dos partes previamente, por fuera del ámbito judicial, y los imputados fueron los que protagonizaron esas negociaciones.



El fiscal sostuvo que "se encuentran reunidos los elementos de cargo necesarios para sostener, con el grado de certeza requerido en esta etapa", que mediante un acuerdo de pago del crédito verificado por el Estado Nacional, los imputados "obligaron abusivamente" a la Administración Pública "con el interés de beneficiar a la firma Correo Argentino S.A".



El acuerdo de pago en cuestión consta en el expediente 94.360/01, Correo Argentino S.A. s/concurso preventivo del registro del Juzgado Nacional en lo Comercial 6 de Buenos Aires, según el dictamen.



Pollicita afirmó que cuando Aguad tenía bajo su responsabilidad "el cuidado del patrimonio público consistente en el crédito que el Estado Nacional verificó" (en el expediente 94.360/01) "contra Correo Argentino, omitió obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios".



En este sentido, consideró que esa conducta "exigía la normativa que regulaba su accionar y los precedentes jurisprudenciales en materia comercial, obligando a la Administración Pública a aceptar una quita abusiva de su crédito, con el interés de beneficiar a la empresa involucrada y para lo cual contó con el aporte necesario de sus consortes de causa".



En este sentido, sostuvo que por el acuerdo en cuestión el Estado nacional "resignaba una porción inadmisible de la suma de $ 296.205.376 adeudada por Correo Argentino S.A., lo que implicaba el otorgamiento de un beneficio injustificado y directamente proporcional para la concursada".



A partir del acuerdo cuestionado "el Estado aceptaba sufrir una quita que ascendía al 98,87 por ciento del valor real del crédito verificado, esto significa que el valor de lo suprimido en pesos al mes de febrero de 2017 era de $4.656.446.266,20; y el cálculo de valor presente del saldo de quita al mes de marzo de 2033 –cuando finalizaba el plan de pagos acordado- era de $70.163.910.895,30", remarcó.



"Las convocatorias (a declarar) que se solicitan por medio del presente dictamen versan sobre aquellas personas respecto de las cuales obran en la causa elementos objetivos que permiten atribuirle participación en la maniobra", puntualizó el fiscal.



Pollicita aclaró los pedidos de indagatoria que formuló ayer no implicaban descartar "el avance de la pesquisa" en otras direcciones o que "las declaraciones postuladas permitan establecer la intervención de otros sujetos que motiven la realización de futuras presentaciones en términos similares".