En medio de la tensión que generó la decisión de la Corte Suprema de Justicia de hacer lugar al per saltum de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli para sostener sus traslados durante el gobierno de Mauricio Macri, se tejen todo tipo de versiones respecto de cuál será finalmente el veredicto sobre la cuestión y las implicancias políticas que pueda tener posteriormente.

De acuerdo con lo que se maneja en Tribunales, el pronunciamiento podría producirse en las próximas dos semanas. Como suele ocurrir, entre los ministros de la Corte ya hubo conversaciones sobre la causa y algunos de ellos comenzaron a redactar borradores de lo que luego sean los fundamentos de sus votos.

A nivel público, las miradas desde algunos sectores del oficialismo han confluido sobre el presidente del cuerpo, Carlos Rosenkrantz, lo que incluyó la difusión de un pedido de juicio político en su contra formulado por la diputada nacional del Frente de Todos e integrante del Consejo de la Magistraruta, Vanesa Siley, que a su vez motivó una respuesta del propio juez . A través de una carta, Rosekrantz sostuvo que son "completamente infundadas" las acusaciones en su contra y que nunca incumplió "deber funcional alguno" . Además, se consideró "blanco de una persistente campaña de desprestigio".

Sin embargo, todo indica que quienes defirnirán el sentido del fallo sobre la cuestión de fondo serán los otros cuatro integrantes de la Corte. Es decir, Elena Highton, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricrdo Lorenzetti. Se asegura que, más allá de la convocatoria formal que hizo Rosenkrantz para tratar el tema del per saltum hace una semana -y cuando podía esperarse a que se expidiera la instancia inmediata inferior, la Cámara Contencioso Administrativo Federal- fueron Rosatti, Maqueda y Lorenzetti -denominados más de una vez como "la mayoría peronista" por funcionarios del gobierno anterior- los que definieron que el máximo tribunal le diera una buena noticia a la oposición. Sobre ellos está la mayor incógnita respecto de cómo sean sus pronunciamientos.

En los casos de Highton, y más nítidamente de Rosenkrantz, las presunciones son fuertes respecto de que convalidarán los reclamos de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Cabe recordar que el último fin de semana, la Procuración General de la Nación, conducida de forma interina por Eduardo Casal, dictamó a favor de la validez de los traslados.

Fuego cruzado

Además del pedido de juicio político presentado por la diputada Siley, su par de bancada, Leopoldo Moreau, fue más allá al considerar que toda la Corte Suprema "no tiene jerarquía institucional ni jurídica", que sus miembros se convirtieron en "jugadores de truco" que "no se guían tanto por la jurisprudencia", y que, en consecuencia, "salen estas aberraciones del 'per saltum' en una situación que, a su criterio, no se justificaba.

Desde la vereda opuesta surgieron numerosos cuestionamientos al kirchnerismo, ante lo que se describe como una presión a los miembros de la Corte.

En este punto, cabe preguntarse cómo deben interpretarse la manifestación vehicular en Rafalea -frente al domicilio de Lorenzetti-,la concentración de cientos de personas frente a Tribunales en las horas previas a la decisión del tribunal y expresiones públicas de dirigentes de la oposición tanto en medios de comunicación o en redes sociales instando a que el cuerpo tomara el caso de los tres jueces, como finalmente ocurrió.