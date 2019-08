La senadora nacional y candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, arribó este lunes al mediodía al aeroparque metropolitano, proveniente de la ciudad de Río Gallegos, a donde viajó el fin de semana para votar en las PASO.



La ex presidenta arribó a bordo de un vuelo de línea de la empresa Aerolíneas Argentinas que partió desde la capital santacruceña.



La ahora candidata a vicepresidenta, como compañera de fórmula de Alberto Fernández, votó el último domingo pasadas las 13 en la Escuela número 19 Luis Piedrabuena, de la ciudad de Río Gallegos, donde no hizo declaraciones a la prensa y esperó que llegara su turno durante media hora.



Más tarde, en lo que constituyó el primer memsaje que se escuchó en el búnker del Frente de Todos en el barrio porteño de Chacarita, la ex mandataria y actual senadora nacional le reclamó al Gobierno que no volviera a ocurrir con los datos del escrutinio provisorio de las PASO "lo que ocurrió" en las legislativas de 2017.



En un mensaje que había sido grabado a la tarde, antes de que se conocieran el holgado triunfo cosechado en las urnas por el Frente de Todos -que consiguió una ventaja de 15,57 puntos sobre el oficialismo, de Juntos por el Cambio- la ex mandataria dijo que estaban "muy contentos y optimistas" con los números que estaban teniendo de mesas testigo y bocas de urna.



En tanto, en la entrevista que concedió esta mañana a Radio 10 el ahora candidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, dijo que seguramente durante la jornada de hoy, en algún momento se reunirá con la senadora Cristina Fernández. aunque aún sin un horario fijado.



"Ayer hablamos todo el día. Supongo que en el día de hoy nos veremos, a ver cómo seguiremos adelante trabajando", aseveró Alberto Fernández.



En Santa Cruz, donde también ayer se celebraron las elecciones provinciales, su cuñada, la gobernadora Alicia Kirchner consiguió su reelección con un holgado triunfo frente al candidato de Cambiemos, Eduardo Costa.

