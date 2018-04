"En mi país, hay un gobierno off shore, todos (los funcionarios) tienen cuentas o sociedades off shore, y a nadie le interesa discutir un sistema de gobierno donde se pueda reglamentar todo esto y ponerlo en la Constitución”, analizó Cristina Fernández de Kirchner en una entrevista realizada en el Canal RT y realizada por el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, en el programa ’Conversando con Correa’.

En el mismo sentido, sostuvo que “por eso mismo, nadie hace una convención prohibiendo los paraísos fiscales, sabiendo que con ellos se sacan miles de millones de dólares que deberían ir a la economía productiva, a la salud o a la educación”.

La senadora añadió que los gobiernos populares de América Latina no lograron dominar “la cuestión cultural” y “profundamente psicológica” de las personas, algo que “sí han entendido las redes sociales y los medios de comunicación que lograron convencer, por ejemplo, de que las off shore no son malas”.

"La off shore, como mínimo, se utilizan para evasión fiscal, sino decime -le preguntó a Correa- ¿Por qué te vas del país a un paraíso fiscal?. Porque no pagas impuestos y la plata no la declaraste”, se respondió la senadora.

Por eso concluyó en que “la off shore es profundamente ilegal, y puede ser tanto para evasión de impuestos, como para corrupción, trata de personas, de armas, lo que se te ocurra”, cuestionó.

En tanto, al analizar el “neoliberalismo tardío que azota a la región”, afirmó que “va a fracasar el (gobierno) de Macri, el de (el presidente de Brasil, Michel) Temer” y agregó: “Esto no depende ni de Macri ni de Temer, sino de las políticas neoliberales que ya han fracasado”.

En este sentido, la senadora recordó que fue el “consumo” fue lo que hizo “caer el muro de Berlín” pero que “el problema actual es que encima se trata de un capitalismo muy particular porque cuando todo el mundo decide consumir, te dicen que no lo podés hacer porque o no tenés mérito o no lo merecés”.

"Yo creo, por eso, que hay que pensar desde el espacio popular qué viene después de esto, porque esto fracasa irremediablemente, no tengo ninguna duda”, insistió sobre el final de la entrevista.