La senadora y precandidata a vicepresidenta del Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, cuestionó este jueves al Gobierno por haber firmado el acuerdo con el FMI el Día de la Bandera y se preguntó además si "era necesario, en un colegio, rodeado de chiquitos, insultar a un gremialista", en referencia a las aseveraciones del presidente Mauricio Macri que acusó a Hugo Moyano de "tener un comportamiento mafioso e ilegal".



"¿A quién se le ocurrió firmar un 20 de junio?, ¿lo hicieron a propósito?", insistió la ex mandataria sobre el acuerdo rubricado con el FMI hace un año.



Desde Rosario, donde presentó su libro "Sinceramente", Fernández de Kirchner aprovechó su discurso para respaldar a Moyano después de las críticas de Macri.



La ex presidenta recordó que Moyano "es el mismo que estaba" con Macri el "17 de octubre de 2015, cuando inauguraron un busto de Perón" en la ciudad de Buenos Aires, por lo que consideró que el jefe de Estado, "además" de tener "mal gusto", es "desmemoriado".



En clave de campaña, pidió "fijarse" cómo estaba el país el 20 de Junio de 2015 y "cómo está hoy", tras lo cual apuntó: "Es una Argentina con infinitas dificultades más graves y profundas, porque de los problemas que teníamos, no sólo no resolvieron ninguno sino que los potenciaron a cifras exponenciales, y los que no teníamos volvieron a aparecer, como el desendeudamiento y la desocupación".



Del acto, que se realizó en la sede del Centro de Convenciones Metropolitano, en el Alto Rosario Shopping, participaron la vicegobernadora electa de Santa Fe, Alejandra Rodenas; el jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, y el legislador camporista Marcos Cleri, entre otros.



Fue la segunda incursión de la compañera de fórmula de Alberto Fernández después de haber presentado el libro el 10 de junio en Santiago del Estero.