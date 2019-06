Así llegaba @CFKArgentina en otro capítulo más de campaña electoral de cambiemos. La corporación judicial y los grande grupos económicos de comunicación más la embajada de Estados Unidos llevando a delante el #Lawfare en toda America Latina. Sin propuestas, hay persecución! pic.twitter.com/AC1Nb6kFnw — Horacio Pietragalla (@pietragallahora) 10 de junio de 2019



El público que concurrió a presenciar la audiencia la recibió con aplausos hasta que se ubicó, como ya es usual, en la última fila de asientos destinada a los acusados junto a su abogado Carlos Beraldi. Estuvieron los actores Gerardo Romano y Arturo Bonín y la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, entre otros.



Vestida de rojo y negro, la ex presidenta siguió la lectura de la acusación fiscal ante el Tribunal Oral Federal 2, por momentos abocada a la lectura de un libro, "38 estrelllas. La Mayor fuga de mujeres de una cárcel", en otros tramos consultando su teléfono o intercambiando comentarios con su defensor.



La jornada transcurrió con la lectura de la acusación fiscal, con un breve cuarto intermedio, y una vez terminado este trámite debe continuarse con los requerimientos de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera.

Entre el público estuvieron además Oscar Parrilli, Daniel Filmus, Nilda Garré y Carlos Tomada. Dentro de la sala de audiencias por primera vez desde que comenzó el debate los detenidos Julio De Vido y Lázaro Báez se sentaron separados.

Otro de los juzgados, José López, se quedó en la audiencia mientras en paralelo se realizaba otro juicio por presunto enriquecimiento ilícito a raíz de los bolsos con nueve millones de dólares que intentó esconder en un monasterio en junio de 2016.



En este juicio a López, ex secretario de Obra Pública del kirchnerismo, se prevé que el Tribunal Oral Federal 1 emita veredicto el jueves próximo.



Cristina, los detenidos ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el empresario Lázaro Báez, entre otros acusados, son juzgados por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor de empresas del grupo Báez en el kirchnerismo.



Según la acusación se trata de 52 obras adjudicadas a "Austral Construcciones", del grupo Báez y firmas vinculadas en Santa Cruz, muchas de las cuales no llegaron a concluirse y en otras hubo sobreprecio, según la acusación.



Los 13 imputados asistieron a la audiencia para seguir la lectura de las 584 páginas del requerimiento de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. El Tribunal Oral Federal 2 debe resolver si concede a la ex presidenta un permiso para viajar a Cuba a visitar a su hija Florencia, en julio próximo.