, ex presidenta y actual senadora nacional se reunió en la tarde de este viernes conen momentos previos a compartir un acto de SMATA, en el partido bonaerense de Cañuelas.Luego de varios años distanciados, esta es la primera vez que se los ve juntos publicamente. De esta manera, y según publicó la diputada nacional en su perfil de la red social Twitter,del encuentro también participaron el titular de SMATA,; ysecretario general del sindicato de Canillitas.Tras el acto, el líder camionero aseguró que "después de muchos años, nos saludamos con Cristina; Lo que nos hace acercar son las políticas del Gobierno".Ante la consulta dijo que "no habló de los cuadernos ", con la ex presidenta y minimizó estos hechos diciendo que "al principio era una caja. despuÚs unos cuadernos y ahora parece que una libretita".Por último, según manifestó Moyano en declaraciones a la prensa: "En un gesto. Nos encontramos y nos sacamos una foto. Si la foto es muy fuerte... ¿Qué culpa tenemos?".