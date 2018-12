Por Damián Juárez

djuarez@cronica.com.ar



Los dos sectores del peronismo que se presentan como opción a Mauricio Macri y a Cambiemos, el kirchnerismo y Alternativa Federal, comienzan a disputarse espacios internos de poder y a tejer alianzas rumbo a los comicios presidenciales del año que viene.



Hace siete días, Cristina Fernández de Kirchner mostró su apoyo a través de un video en el acto de lanzamiento como precandidato presidencial de Agustín Rossi, uno de sus hombres de confianza.



En las últimas horas, la ex presidenta se dejó fotografiar con el ex gobernador tucumano José Alperovich, quien quiere volver a ser candidato a la gobernación de Tucumán en 2019. Ambos actualmente son senadores nacionales.



Alperovich mantiene una interna con el actual gobernador, Juan Manzur, quien fuera ministro de Salud de CFK pero ahora está jugando con el otro sector del peronismo, el que conducen Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, Juan Schiaretti y Miguel Ángel Pichetto.



Así, casi en las sombras pero cada día más visible, comenzó una lucha de poder entre los dos sectores del peronismo para ir tejiendo alianzas y compromisos. Ambos grupos intentarán presentarse ante la sociedad como la verdadera oposición a Macri, en una división del partido que parece inevitable y donde no hay lugar para la unidad.



Lucha por gobernadores

En una semana donde el frente judicial no fue favorable a Cristina, y donde sumó complicaciones en la causa Hotesur, Alperovich le confirmó su respaldo al indicar que “estuvimos con Cristina hablando de la difícil situación del país y, en especial, de la difícil situación por la que atraviesan los tucumanos. Ella me ha transmitido un mensaje de esperanza para todos y todas en estas fechas de reflexión y de encuentro familiar”.



“En 2019 tenemos la oportunidad de corregir todo a través del voto. Hay esperanza de que vamos a estar mejor. Y vamos a hacer realidad esa esperanza. En 2019 vamos a hacer juntos Tucumán”, concluyó el ex mandatario tucumano.



La movida de Cristina no es inocente y se da poco después de que el espacio Alternativa Federal lograra juntar para la foto a diez gobernadores, en un encuentro que marcó el final de año en la Casa de la Provincia de Córdoba en Buenos Aires.



Allí estuvieron el cordobés Schiaretti, el salteño Urtubey, el santiagueño Gerardo Zamora y el entrerriano Gustavo Bordet, entre otros. Fueron de la partida también los gobernadores de Chaco, La Rioja, el ya mencionado Manzur de Tucumán y los mandatarios de Misiones y Tierra del Fuego.



En el kirchnerismo/cristinismo son conscientes de este movimiento y saben que los gobernadores peronistas jugarán, en su mayoría, con el nuevo espacio que se propone como la renovación.



Sin embargo, consideran también que ese sector no tiene aún presencia fuerte en el conurbano bonaerense, y es por eso que refuerzan las alianzas con los intendentes para asegurarse de esa forma una buena parte de los más de diez millones de votos que tiene la provincia más grande del país.