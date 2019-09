Este lunes 10 de septiembre se reanudará el juicio que se le sigue a Cristina Fernández de Kirchner por presunto fraude en la obra pública durante su Gobierno.

Por tal motivo, la ex Presidenta solicitó este jueves al Tribunal Oral Federal 2, que la exceptúe de tener que estar presente en el debate salvo el día en que le toque prestar declaración indagatoria.

De este modo, los magistrados buscan que la senadora no tenga que asistir todos los lunes a los Tribunales de Comodoro Py. Los responsables de llevar adelante el juicio, fijaron que Cristina declara en último término aunque no se sabe todavía el día con precisión.

Sin embargo, sí se conoció que el primero de los 13 imputados en prestar declaración indagatoria será Héctor Garro, un ex funcionario de Vialidad en Santa Cruz. La expresidenta está siendo sometida a juicio desde hace meses junto al ex ministro Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el empresario Lázaro Báez y sus cuatro hijos, entre otros.