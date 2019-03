Luego de pasar una semana en Cuba, para visitar a su hija Florencia Kirchner quien se encuentra desde hace tiempo evaluando su salud, Cristina Fernández de Kirchner anunció su regreso al país este viernes 22, tal y como estaba pautado. Pero antes de partir desde La Habana, la ex presidenta compartió en sus redes sociales la historia clínica de Florencia.

El documento en cuestión, responde a las versiones que surgieron luego de que antes de su partida, Fernández de Kirchner anunciara que su hija Florencia se veía impedida de viajar a la Argentina por un problema de salud. Según consta en la epicrisis, la joven de 28 años padece un cuadro de estrés posttraumático con varias aristas que afectana su salud.

Entre ellas, "síndrome purpúrico", "polineuropatía sensitiva desmielinizante", "amenorrea", "bajo peso corporal" y "linfedema ligero de miembros inferiores", tecnicismos que denotan una deteriorada salud de la joven.

La historia clínica de Florencia.

"La paciente se encuentra realizándose un estudio integral que aún no ha culminado y tratamiento fisioterapéutico diario. Por todo lo anterior, no se recomienda viajar", agrega el parte.

Por tal caso, Florencia deberá permanecer en el CIMEQ, el centro de referencia de salud en Cuba, cuya foto fue adjuntada por la ex mandataria cuando anunció su regreso al país.

Según tuiteó, Cristina presentará este viernes en Tribunales los certificados médicos de su hija, donde se constata el diagnóstico de su salud tras los estudios que realizó en la capital de Cuba.

"Sabiendo cómo funciona el tándem Partido judicial – Medios de comunicación, ni bien se presente el certificado en mesa de entradas, sólo es una cuestión de tiempo su filtración a los medios y su difusión masiva. Así está hoy la Argentina", analizó y por eso decidió publicar ella misma el documento.

En tanto, deseó que haciendo conocer el parte médico "terminará el circo de violencia sobre ella y su estado de salud". "No sé… La verdad es que me hubiera gustado no tener que hacerlo, pero es tanto el odio y la violencia que ejercen contra su persona, que tal vez tenga razón", sostuvo la ex presidenta.