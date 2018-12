Por Roberto Di Sandro

El Decano

70 años en la Casa Rosada

Son intocables los hechos, incluso insólitos, que se han producido en las últimas horas antes de terminar el año. Y hubo algo que impactó. Lean: al gobierno no se le ocurrió nada menos que anunciar incrementos en casi todos los servicios ¡y de qué dimensión!, al culminar el año. Quizás ya el pueblo los preveía aún cuando los tomó con un profundo disgusto. Pero se produjo algo verdaderamente insólito, quizás de absoluta insensibilidad, que no podemos dejar de mencionar.



Guillermo Dietrich, el ministro de Transporte, encargado de anunciar las impresionantes subas, hizo la comunicación oficial y se fue, de inmediato en avión, a gozar de sus vacaciones a Punta del Este. ¿Es necesario agregar algo más a esta actitud? Juzgue usted, señor lector. En medio de todo esto, se crea por primera vez en el país el Sindicato de Jubilados. La noticia llegó a Villa La Angostura, donde veranea el presidente Mauricio, y dicen algunas voces cercanas a él que ya anotó en su lista de audiencias a los veteranos para dialogar. ¿Será cierto? Hay más acontecimientos para difundir.

"Son mis ojos"

Han pasado tres años. El Presidente lo puso como jefe de gabinete. Jamás lo cambió. Se dijeron millones de cosas sobre su estabilidad. Nunca hubo una desmentida concreta y tampoco se habló de cambiarlo. Hasta hace poco apareció la versión de que se podía ir; que lo podían mandar al exterior y muchas cosas más. Se trata de Marcos Peña.

Dicen que ahora se ha convertido en un superministro. Es verdad. Y uno que recorre años y olfatos en esta Casa Rosada, percibe que este joven funcionario es el verdadero hombre de confianza -que jamás la perdió- del Presidente y siempre estuvo en el mismo nivel de decidir y asesorar a su jefe, quien en algún momento reiteró aquello de "son mis ojos", refiriéndose a él y a los otros dos: Gustavo Lopetegui y Mario Quintana.

Pero Peña "es el más ejecutor de lo que dice el Presidente y es el que verdaderamente mira con los ojos de Macri y hasta está asignado para ser un gran candidato futuro". Este encomillado surge del mismo corazón de los chimenteros, que saben mucho de lo que ocurre en los recintos reservados del gobierno.



"Siempre fue el primero", se remarca. Actualmente, Peña casi "reemplaza" a Macri en la Casa Rosada y preside reuniones de gabinete que se concretan mientras el Presidente descansa "en parte" en el Sur. En una jerga más directa: "Son dos tipos inseparables y el joven Marcos tiene ideas contundentes". Qué tal.

La lucha electoral

Cambiemos quiere seguir gobernando. El Presidente ya tomó nota de su reelección. De allí que en su gran agenda figuran nombres de radicales a los cuales quiere "cerca" para el futuro trascendente. Uno de los preferidos es Mario Negri, quien tiene una lucha con su correligionario Ramón Mestre, que quiere competir. El jefe de Estado anotó en su lista de entrevistas a Negri y a Héctor Baldassi, que dejó el pito de árbitro y se metió en la política. Ya hay fecha: fines de enero. Puede ser antes, pero se contempla las múltiples tareas del mandatario que viaja a Brasil y su gira proselitista por todo el país. Adelante radicales.

Si Dujovne lo dice...

Pocas horas antes de marchar hacia sus vacaciones, a veces interrumpida, Macri se reunió con uno de los que más peso tiene en el gabinete: Nicolás Dujovne. Le dijo que no habrá "más corridas bancarias". Todo el mundo lo miró fijamente a los ojos, nadie está seguro de nada y de allí en más siguió el informe. Hasta ahora, la cosa está calma. Por eso el ministro está preparando otra reseña para el regreso de Macri y allí avanzar con nuevas medidas que, dicen, le darán más aire a la situación económica. Si Dujovne lo dice...

¿Y un gremialista?

En la Casa Rosada, los periodistas comentan todo. Los pocos funcionarios que quedan, en ciertas ocasiones se cruzan, y allí se dialoga un poco. El otro día escuchamos una opinión de alguien que hace muchos años recorre los pasillos rosados y surgió: "¿por qué no puede ser Presidente un dirigente gremial?".

En este bloque recogimos una pregunta hecha a un joven dirigente laboral y también a uno de las pymes que están sufriendo bastante. El sindicalista, titular de los Farmacéuticos, Marcelo Peretta, contestó: "Claro que sí". Pero además se está hablando en ciertos corrillos sindicales sobre la aparición de ciertas figuras jóvenes para empujarlas a las lides políticas.

En tanto, Rafael Dal, hombre de lucha de las pymes, con su juventud y energía aludió a la situación y consideró la necesidad de que también "desde la pequeña y mediana empresa hay muchas figuras que pueden conducir la Argentina con ideas renovadas y clarificando el panorama con una justicia plena y desterrando toda corrupción".

Dos jóvenes dirigentes que ven con iguales características la posibilidad. Además nuestra pregunta también vale: "¿Por qué siempre puros políticos? Un poco sí, pero produciendo hechos concretos, con menos palabras". ¿Qué dice, amigo lector? Otro tema: se fue Javier Iguacel. Era secretario de Energía. Se peleó con Dujovne y lo echaron. Estuvo en el cargo muy poco tiempo. Lo reemplazó a Juan José Aranguren, a quien también echaron. Ahora apareció "otro ojo" de Macri: Lopetegui.



Puede haber más "movimientos" de hombres dentro del gabinete. Lo escuchamos por allí. No se habla de ministros, pero sí de funcionarios de alto nivel. A estar alerta. Un informe negativo y de proyecciones complejas. Osvaldo Cornide, ex titular de la CAME y conocedor profundo de las pymes, lamentó el cierre de muchos comercios y la deserción que se da en el ámbito comercial y en toda la economía.



Hace una apreciación exacta de la situación y en rubros específicos como calzado, juguetes y una amplia gama de productos textiles impacta con la invasión de productos importados, especialmente de China, "que han ocasionado tremendos daños en la economía".



Atención: dice con números en la mano que la capacidad ociosa supera el 50 por ciento y el nivel de desocupación se está acercando a los dos dígitos. Ah: "algo que exime de todo comentario: el riesgo país está superando los 820 puntos". ¿Para qué seguir, no? El domingo volvemos con Intimidades, y es con emoción y cariño que dejamos un saludo de próspero Año Nuevo para todos. ¡Felicidades!