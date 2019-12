El ex ministro de Planificación Julio De Vido aseguró que fue el empresario amigo del ex Presidente Mauricio Macri, Nicolás Caputo, quien "le dio la plata" al ex secretario de Obras Públicas, José López, a quien se lo filmó depositando bolsos con dinero en un convento.

De Vido aseveró también que "la casa de López estaba a nombre de Eduardo Gutiérrez, mano derecha de 'Nicky' Caputo, y socio de él en un montón de obras".

"¿De dónde vino la plata de López? Estaba sellada, ¿Saben quién se la dio? Fue Nicky Caputo", sostuvo De Vido, al tiempo que afirmó que "la investigación judicial fue vergonzosa", mientras que José López "fue un corrupto cuando robó esa plata y también cuando se arrepintió".

"¿De dónde vino la plata de López? Estaba sellada, ¿Saben quién se la dio? Fue Nicky Caputo", sostuvo De Vido, al tiempo que afirmó que "la investigación judicial fue vergonzosa", mientras que José López "fue un corrupto cuando robó esa plata y también cuando se arrepintió".

De Vido, a quien se le concedió la prisión domiciliaria hace unos días, afirmó que su tiempo en la cárcel de Ezeiza fue "muy oscuro en lo personal".

LEÉ TAMBIÉN: De Vido y Baratta abandonaron la cárcel y ya están en sus hogares

Por su parte, también se refirió al discurso del presidente Alberto Fernández durante su asunción ante la Asamblea Legislativa, el pasado 10 de diciembre, al que definió "en materia judicial fue brillante", y afirmó al respecto que "Comodoro Py está haciendo una demostración de fuerza y el Poder Ejecutivo tiene forma de responder".