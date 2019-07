En una nueva edición de Almuerzos en Crónica, distintas personalidades intercambiaron ayer visiones e ideas sobre la actualidad de la Argentina. La necesidad de un consenso, de generar acuerdos y de debatir puntos de vista a través del diálogo, fueron los puntos de coincidencia en este encuentro que tuvo como invitados a Alejandra Lordén, Carlos Campolongo y Sergio Del Prete, junto a las autoridades de Grupo Crónica.

"Hasta que no podamos cerrar esa grieta va a ser muy difícil, con mayorías, tener la visión que queremos todos", expresó Alejandra Lordén, diputada provincial por Buenos Aires y convencional nacional de la Unión Cívica Radical (UCR). Para Campolongo, periodista, psicólogo y precandidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, "no abundan las posibilidades" y los espacios de diálogo "tranquilos, con gente que no piensa como uno" y en los que se pueda intercambiar conceptos, argumentos, historias y proyectos.

"Para nosotros la verdadera grieta es la de la desigualdad, no la grieta discursiva", expresó. "En el espacio de lo social, donde está la educación, la salud y las políticas sociales, hay mucho para debatir sin combatir y mucho para construir. Me parece que ese es el espacio para construir políticas futuras", aseguró el doctor en medicina Sergio Del Prete, y agregó: "Encontrar ideas en común no es habitual, pero creo que eso es lo que debe abrir la puerta a la Argentina del futuro, el consenso".