Por Damián Juárez

djuarez@cronica.com.ar

Cristina Fernández de Kirchner debutó formalmente como presidenta del Senado en la sesión en la que se trató el paquete de leyes de emergencia que horas atrás había aprobado Diputados.



Fue el inicio del rol que tendrá la ex presidenta de la Nación en el flamante gobierno de Alberto Fernández, que tiene en este mega paquete de leyes de emergencia su primer hecho político relevante.



Cristina mostró su estilo temprano: apenas iniciada la sesión le pidió al formoseño José Mayans, jefe del bloque del Frente de Todos, que la trate de "presidenta" y no de “presidente”. El legislador intentó explicar que la palabra presidente se puede aplicar de forma indistinta, pero Cristina lo cruzó: "Eso es lo que dicen los machistas".