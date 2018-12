Los empresarios argentinos siguen recibiendo buenas noticias en torno de la causa de los cuadernos de la corrupción. Al cambio de carátula que benefició a decenas de hombres de negocios con mejoras en su situación procesal (algunos incluso recuperando la libertad) se sumó este miércoles la sopresiva decisión del fiscal Germán Moldes, quien decidió no acompañar el pedido de sus pares (Carlos Stornelli y Carlos Rívolo) de pedir la prisión preventiva para el CEO de Techint, Paolo Rocca.

El titular de la empresa más grande del país ya no deberá temer terminar tras las rejas, tras la decisión del fiscal ante la Cámara Federal. Stornelli y Rívolo habían pedido procesar y encarcelar preventivamente no sólo a Rocca, sino también a los empresarios Alberto Padoan, Rubén Aranda y a los ex funcionarios Juan Abal Medina y su mano derecha, Hugo Larraburu.

En su dictamen, Moldes -que recientemente fue noticia porque tras haber sido escrachado por un hombre en la calle, llegó a detenerlo durante un día- desetimó el pedido de prisión porque hasta el momento los acusados "se ajustaron a derecho", es decir que asistieron a tribunales cada vez que fueron convocados.

A principios de diciembre, Bonadio había sorprendido al procesar al CEO de Techint como partícipe de la asociación ilícita encabezada por Cristina Kirchner, basado en las declaraciones de testigos arrepentidos que lo involucrarían. Sin embargo, el magistrado no pidió detenerlo, como sí hizo con otros empresarios acusados.

Los fiscales advirtieron eso y solicitaron su detención, algo que debe definir la Cámara, aunque se descuenta que sin el acompañamiento de Moldes a su pedido, lo desestimarán. La semana pasda, en un fallo que involucró a muchos empresarios, el segudo de Rocca, Luis Betnaza, también resultó beneficiado: en su caso, con un cambio de carátula.

Creyendo sus declaraciones, Bonadio dejó de investigarlo como miembro de la asociación ilícita, aunque mantuvo el cargo de "cohecho" (coimas).