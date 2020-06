Hasta el momento todo apunta a que haya nueva prórroga para extender las negociciones por la deuda, sería la cuarta desde que empezó el proceso de discusión con los tenedores de bonos bajo legislación extranjera por un total de 66.300 millones de dólares. Lo anunciaría este viernes el ministro de Hacienda, Martín Guzman.

Este miércoles se levantó la confidencialidad y, aunque suene técnico, eso traducido significaría que mientras ningún grupo de buitres demande al país ante la Justicia, todas las chances parecen estar dadas para seguir negociando en pos de un acuerdo que evite que a Argentina entre, una vez más, en deafult. En el mercado local e internacional todos parecen descartar esa alternativa a esta altura de los acontecimientos.

De hecho, este jueves el Fondo Monetario volvió a insistir en que desea que el Gobierno nacional y los bonistas continúen las negociaciones. Este mensaje llegó luego de que trascendió que un grupo de bonsitas habría a tensado nuevamente la cuerda, al filo del vencimiento formal del plazo para aceptar o rechazar el ofrecimiento que, en la práctica, vence mañana a la tarde.

"La negocición es un tem que compete a los bonistas y el Gobierno pero obviamente seguimos la evolución muy de cerca y esperamos que todas las partes sigan negociando para llegar a un acuerdo", señaló el vocero del FMI, Gerry Rice.

También se escucharon otras voces y en otros sentidos, como por ejemplo el economista Carlos Melconián, timonel del Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri. Según declaraciones que reflejó la agencia Nuevas Palabras, para el ex funcionario la propuesta de negociación de la deuda comenzó con una oferta de US$ 30 centavos (por cada US$ 100 de valor nominal) y va a terminar a precio de mercado. Fueron seis meses de pérdida inútil de tiempo y recursos.