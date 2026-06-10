La morosidad sigue en aumento: los argentinos triplicaron su deuda en los últimos dos años

La crisis suscitada en Argentina se ve reflejada no solo en los bolsillos de los ciudadanos sino en un informe privado que confirmó una tendencia preocupante: entre diciembre de 2023 y enero de 2026 la deuda de los argentinos creció, en promedio y por persona, tres veces.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el informe elaborado por Fundación Éforo dio cuenta de que la deuda escaló de $337.000 a más de $1.000.000 (en relación a lo que se pagaba desde hace tres años a la fecha). Además, el acceso al crédito crece, aumenta la morosidad y cada vez es más difícil cumplir con los compromisos de pago de los hogares.

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El informe marca que, igualmente, el sistema de crédito argentino continúa expandiéndose, pero con la señal ascendente de inconsistencia financiera en los hogares argentinos.

El sondeo indicó que, en los últimos dos años, las personas endeudadas mediante los proveedores no financieros pasaron de 9,5 millones a 11,3 millones, siendo asistidas por entidades como fintech, mutuales y tarjetas no bancarias. A su vez, en el mismo tiempo, el volumen total financiado creció de $3,2 billones a $11,8 billones.

Aumento de la morosidad





El informe también da cuenta del incremento sostenido de la morosidad, marcando que, en relación con los préstamos otorgados por bancos privados, el incumplimiento se corrió del 4,5% al 10,6%.

Además, en el segmento de proveedores no financieros se ubicó en el 16,2% y las tarjetas no bancarias registraron una mora del 14,5%. Estas son un instrumento de financiamiento principal para el consumo.

Opinión de la entidad





Al respecto, la vicepresidenta de Fundación Éforo, Carla Pitiot, dijo que "los datos muestran una realidad ambivalente. Más argentinos acceden al crédito, pero una parte creciente de los hogares lo hace en condiciones cada vez más exigentes y con mayores dificultades para sostener sus compromisos financieros. El aumento simultáneo de la deuda promedio y de la morosidad sugiere que estamos frente a una señal de alerta que merece seguimiento, especialmente en los sectores de menores ingresos".

Mientras las tasas para los préstamos personales en bancos rondaron entre el 70% y el 90% nominal anual en 2025 y comienzos de 2026, en los proveedores no financieros promediaron el 129%, indica el informe, ampliando las dificultades de pago para quienes tienen menor acceso al sistema bancario tradicional.

Recuperación del crédito





A pesar de esta situación, una de las excepciones es que el crédito hipotecario se recuperó de manera significativa. El crecimiento real interanual fue superior al 50% y los niveles de mora, considerablemente más bajos que el promedio del sistema.

Al respecto, Fundación Éforo sostiene que la evolución de estos indicadores refleja una estructura del crédito cada vez más segmentada, ya que, mientras el sistema financiero formal exhibe signos de recuperación y expansión en líneas de largo plazo, los sectores más vulnerables concentran mayores niveles de endeudamiento, costos financieros más elevados y crecientes dificultades para cumplir con sus obligaciones.

El informe finaliza diciendo que la evolución reciente del crédito genera nuevos desafíos para las políticas de inclusión financiera, la protección de los consumidores y la estabilidad económica de mediano plazo.



