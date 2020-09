El diputado nacional del PRO Alfredo Schiavoni (Misiones), único que votó en contra de la aceptación de la Cámara al pedido de renuncia que hizo el legislador Juan Ameri (Frente de Todos) tras recibir una sanción disciplinaria del cuerpo, explicó que se manifestó en ese sentido porque entendía que "correspondía la expulsión".



"No es lo mismo un cambio de jugador que una expulsión. Hay sanciones posteriores e inhibiciones políticas cuando corre la expulsión y hay comisiones que se encargan de ello", señaló el diputado macrista a varios medios.



Y, explicó: "Me opuse porque entiendo que la renuncia no era suficiente. La comisión debía expedirse y correspondía la expulsión. Con la renuncia aceptada no tiene ninguna consecuencia. Es como cualquiera que simplemente renuncia".

En ese sentido, agregó que rechazó " su presentación de renuncia para darle la oportunidad de defenderse y que finalmente sea expulsado del cuerpo de Diputados, para que a futuro quede juzgado de por vida y no pueda presentarse a ocupar otro cargo político".



Esta madrugada, apenas finalizada la reunión, Schiavoni había twitteado: "Hoy en Diputados tuvimos una bochornosa sesión. Pocos acuerdos y muchas desprolijidades, además del espectáculo obsceno".

El de Schiavoni fue el único voto en contra de la aceptación del pedido de renuncia de quien protagonizo el escándalo sexual mientras se realizaba la sesión el jueves.



Los mismos argumentos sostenían Fernando Iglesias, del PRO, y Héctor Flores, de la Coalición Cívica, que finalmente decidieron abstenerse, en los otros dos votos que contrataron con los 225 positivos.