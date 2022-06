La Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados se reunirá este martes para debatir un conjunto de proyectos que buscan reajustar la distribución de los subsidios a los colectivos.



Se trata de iniciativas impulsadas por gobernadores y legisladores del interior del país que comenzarán a ser analizadas en el cuerpo presidido por el radical jujeño Jorge Rizzotti, en una reunión que comenzará a las 14 en el edificio anexo de la Cámara Baja.

Justamente Rizzotti es autor de una de las iniciativas legislativas sobre el reparto de subsidios nacionales a las provincias, aunque también hay proyectos presentados por la radical mendocina Jimena Latorre; por Carlos Gutiérrez (Córdoba Federal) y Agustín Domingo (Juntos Somos Río Negro), entre otros.

Se trata de un tema quey por el que, incluso en diciembre pasado, se había acordado incluir en el Presupuesto 2022, que finalmente no pudo aprobarse, una extensión de la partida de subsidios a las provincias.Meses atrás, el gobernador de Jujuy,, y el jefe de Gobierno porteño,, habían polemizado por la cuestión. "El AMBA, no sólo Horacio, Axel en la parte del AMBA, reciben los subsidios que no recibimos en el Interior., sostuvo entonces Morales, en referencia a la brecha en los precios de los pasajes de colectivos.La semana pasada, en su informe ante el Senado, el jefe de Gabinete,, dijo estar "de acuerdo" con esos reclamos. ". Tenemos situaciones difíciles y nos hacemos cargo, aún con externalidades no previstas, Argentina sigue creciendo. Las asimetrías que existen no las vamos a resolver de un día para el otro”, añadió en esa oportunidad.

La suba de los colectivos en el AMBA

En el temario de la comisión se encuentra además la creación de la Comisión de Jurisdicciones Beneficiarias del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano del Interior del País, en el ámbito del Ministerio de Transporte de la Nación.Además, figura la creación del "Programa Federal de Distribución Equitativa de Subsidios al Transporte Público de Pasajeros" para líneas urbanas y suburbanas, así como la declaración de la emergencia del transporte público de pasajeros por automotor, urbanos y suburbanos del interior del país, entre otros.

Durante su exposición en el Senado, el jefe de Gabinete también adelantó que el Gobierno nacional trabaja en "un aumento del 40%" en el precio del boleto de colectivo en la ciudad de Buenos Aires.



El funcionario formuló estas declaraciones durante el tramo de las preguntas de los senadores en materia de transporte. "Hay 32 líneas de colectivos que las pagamos entre todos, hay que pasarlas de una buena vez", indicó.



El ministro añadió que "hay una decisión política de ir cerrando brechas" y que está "en trámite un aumento del 40% para el boleto de la Capital". "Se hablaba de 18 o de 23 pesos de acuerdo con las distancias. Bueno, eso va a ser un paliativo que tenemos que seguirlo, manteniendo esta dirección".