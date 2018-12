Por Luis Mendoza

lmendoza@cronica.com.ar

La Cámara de Diputados reeligirá mañana a Emilio Monzó al frente de ese cuerpo hasta el 9 de diciembre del año próximo y arrancará con el tratamiento de proyectos incluidos en la convocatoria a sesiones extraordinarias, con Bienes Personales y Ley Antibarrabravas, entre los principales del temarios propuestos.

Por diferencias entre el oficialismo y bloques opositores y también dentro del propio Cambiemos, no se tratarán las iniciativas sobre la nueva Ley de Alquileres y había dudas en relación a la norma sobre financiamiento de las campañas y los partidos políticos. En la conferencia de prensa que brindó este lunes el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada, ratificó que alquileres "sigue siendo prioridad", aunque reconoció que no hay consensos, por lo que el tema no fue incluido en el Decreto de llamado a sesiones extraordinarias.

Voceros de la bancada oficialista le indicaron a Crónica que en el tema de la nueva Ley de Alquileres, "había lío entre todos los sectores", porque hubo "mucha presión de las inmobiliarias", por el capítulo de las comisiones, entre otros puntos polémicos. Tampoco se debatirá el proyecto sobre Juicio por Jurados, por las objeciones explicitadas en el seno del oficialismo por la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical "por si se juzgaba o no la corrupción".

Sobre la norma que apunta a establecer una legislación sobre el financiamiento de la actividad política, también "hubo lío en Cambiemos", ya que Elisa Carrió y su bloque, parte de la UCR y el kirchnerismo, "no están de acuerdo con el aporte de privados", señaló el vocero consultado por este diario. "Podría haber sesión el miércoles 12 de diciembre, pero hay mar de fondo", completó.

Debate

En la sesión de este miércoles se avanzará en el tratamiento de temas consensuados y menos conflictivos, entre ellos el de Bienes Personales, que será convertido en ley y que exceptúa del pago de ese impuesto, a los propietarios de vivienda única familiar, con un valor de hasta 18 millones de pesos. También se aprobará la reforma del Código Procesal Penal, entre otros puntos.

Para el jueves quedarán pendientes de debate, los proyectos para rebajar la alícuota del impuesto que pagan cooperativas y mutuales -sin dictamen de comisiones- y el que penaliza a los barrabravas en los espectáculos deportivos.

En el decreto de convocatoria a Extraordinarias, el Poder Ejecutivo incluyó un proyecto de ley impulsado por los diputados Diego Bossio (justicialista) y Marco Lavagna (Frente Renovador), que busca la derogación de artículos de la ley que regula la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y papel de diario.

La iniciativa, objetada desde el Frente para la Victoria-PJ y la izquierda, sería aprobada, ya que recibió el respaldo de los jefes de bloque de la UCR, Mario Negri y del PRO, Nicolás Massot.