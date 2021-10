Este martes, el Frente de Todos consiguió en la sesión especial en la Cámara de Diputados aprobar - sin el acuerdo de Juntos por el Cambio- una moción para comenzar a debatir el proyecto de etiquetado frontal de alimentos y postergar los homenajes previstos en el recinto, pero, de todas formas, la discusión sobre esa iniciativa se demorará debido a pedidos formulados por los legisladores para incorporar nuevos temas a la agenda de tratamiento.



Al comenzar la sesión, la vicepresidenta del bloque del FDT, Cecilia Moreau, pidió aprobar una moción para cambiar el orden del temario para que las cuestiones de privilegio, apartamientos de reglamento, y homenajes se trasladen al fin de la sesión.



Si bien el oficialismo consiguió que se apruebe su pedido por 125 a 103, el debate del proyecto de etiquetado frontal por lo menos se demorará hasta las 17 o 18 de hoy, ya que los legisladores comenzaron a pedir apartamientos de reglamento para incorporar nuevos temas.

Uno de los pedidos lo realizó la diputada de Juntos por el Cambio Silvia Lospenatto, quien propuso incorporar al temario un proyecto denominado "ficha limpia", que plantea que no puedan ser candidatos a cargos electivos las personas condenadas, pero no consiguió el respaldo de los tres cuartos del cuerpo.Tampoco consiguió su objetivo de sumar al temario un proyecto fue el diputado oficialistapara debatir una iniciativa sobre paraísos fiscales.Desde Consenso federal, la diputada Graciela Camaño propuso incluir el proyecto de, pero también se vio frustrada su intención de sumar al debate esa iniciativa al no contar con el apoyo de JxC.Tampoco desde ese bloque opositor se pudo incluir un proyecto solicitado por el Diputado Ignacio Torres para que se trate una iniciativa para elevar el índice de coparticipación de impuestos para la provincia de Chubut.