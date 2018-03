Diputados nacionales y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, rindieron este miércoles homenaje a los miembros de la sociedad civil que participaron en la identificación de soldados argentinos muertos en las Islas Malvinas en 1982. En un acto realizado en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara Baja, la diputada macrista Cornelia Schmidt Liermann, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, puso de relieve el accionar científico y humanitario de los actores que permitieron "darle identidad a aquellas personas que dieron la vida por nuestra patria".

La legisladora se pronunció a favor de reforzar los lazos de confianza y cooperación con Gran Bretaña, pero reivindicó la soberanía argentina sobre las islas usurpadas. "Tenemos muy presente el reclamo por Malvinas, ya que las islas forman parte de nuestro ADN", enfatizó.

Por su parte, Avruj resaltó la importancia de haber avanzado para "saldar una deuda" del Estado con los familiares de los soldados caídos en las Malvinas y calificó de "hecho histórico" el viaje que hicieron esta semana para visitar el Cementerio de Darwin. El funcionario también ratificó que "el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas es indeclinable".

El diputado radical Alejandro Echegaray destacó que "la identificación de los soldados caídos en Malvinas es un acto reparador de nuestra historia" y añadió: "Intentamos sanar una herida que estaba abierta a flor de piel en nuestro país, poder devolverles la identidad a nuestros héroes sin renunciar a la soberanía sobre Malvinas".

A través del acuerdo firmado en 2016 por los gobiernos de la Argentina y el Reino Unido, el comité internacional de la Cruz Roja y el Equipo Argentino de Antropología Forense realizaron las tareas de exhumación de los cuerpos no identificados, para tomar muestras y compararlas con los ADN aportados por 107 familias. De tal forma, pudieron ser identificados 90 soldados argentinos muertos en Malvinas.

En la ceremonia fueron reconocidos por "su compromiso y labor humanitaria" el jefe de la Misión del Comité Internacional de las Cruz Roja en Buenos Aires, Diego Rojas Coronel; integrantes del equipo argentino de Antropología Forense; el ex combatiente Julio Aro, en nombre de la fundación "No Me Olvides"; la periodista Gabriela Cociffi, directora editorial de Infobae, y María Fernanda Araujo y María Alejandra González, en representación de los familiares.

Participaron además del acto los diputados nacionales Eduardo Amadeo, Marcelo Wechsler, Natalia Villa, Ezequiel Fernández Langan, Atilio Benedetti, Alicia Fregonese y Pablo Torello, entre otros, y también el coronel inglés Geoffrey Cardozo.