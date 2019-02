Por Luciano Bugner

@lucianobugner

A un mes exacto del inicio de clases, el gobierno bonaerense sigue sin llamar a negociar paritarias con los docentes. Las cartas enviadas a los ministerios y la movilización a Trabajo, entre otras medidas, no bastaron para que se concrete la primera reunión del año. Y el conflicto, lentamente, parece agigantarse. "Depende de los gremios que empiece en tiempo y forma", disparó Alejandro Finocchiaro, desde la cartera educativa nacional.

El lunes próximo, los maestros y el personal no docente vuelven a las aulas. El turno de los alumnos es, según el calendario escolar, el miércoles 6 de marzo, tras los feriados por Carnaval. Pero el inicio todavía no está garantizado, al menos, hasta que suene el teléfono en los sindicatos. "¿Por qué no convocan? Lo hemos pedido desde enero", se preguntó Alejandro Salcedo, secretario general adjunto de Udocba.

Los docentes cerraron 2018 con un aumento del 32%, cuando la inflación anual, según el Indec, trepó a 47,6%. "Lo primero que vamos a buscar es recuperar el salario perdido", le dijo a Crónica María Laura Torre, de Suteba. El objetivo de este año será "ir por la cláusula gatillo", dijeron desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense, que ayer se reunió para evaluar los pasos que cada gremio seguirá. "La semana que viene habrá medidas concretas", confirmaron.

Para Salcedo, "el salario docente está más cerca de la indigencia que de la pobreza", y además de la cuestión económica, el referente de Udocba pidió por "el estado de las escuelas. El año pasado perdimos a dos compañeros en la tragedia de Moreno". Edith Contreras, titular de UDA Provincia, adelantó que "si el Ejecutivo realiza una oferta aceptable, que contemple la cláusula gatillo y la pérdida de poder adquisitivo del periodo anterior, y tiene la intención de debatir todos los temas, se alcanzará un acuerdo sin llegar a medidas de fuerza".

Pero el acuerdo entre gobierno y docentes parece llegar, nuevamente, conflicto mediante. Ayer, tras la reunión de gabinete en Casa Rosada, Alejandro Finocchiaro (ministro de Educación) afirmó que "si los gremios van a la paritaria docente con espíritu constructivo es muy posible que las clases empiecen en tiempo y forma" pero advirtió que si "van con decisión política de confrontar es mucho más difícil".

Los aumentos salariales docentes, agregó el funcionario, "se dan en el ámbito de cada provincia; no me cabe duda de que cada gobernador hará la mejor oferta que pueda dentro del contexto y las restricciones que tengan".

Para Finocchiaro, "si los docentes van con decisión política de confrontar va a ser difícil". Paradojicamente, el ministro sí tiene decisión política de ser intendente, lo cual dejó en claro este martes: "Hay un consenso muy fuerte para que represente en La Matanza la voz de quienes viven en ese distrito y quieren dejar de vivir de la manera indigna que viven".