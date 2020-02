En el marco de las paritarias docentes, el secretario general de la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA), Miguel Ángel Díaz anunció este martes que la apuesta de su gremio es conseguir un aumento del 20%. Además, detalló que también piden que se aplique la cláusula gatillo, recurso que desde el Gobierno quieren evitar.

"El presidente (Alberto Fernández) y el gobernador (Axel Kicillof) durante la campaña reconocieron que hemos perdido el 20 por ciento de nuestros salarios y a ese camino debemos transitar durante las paritarias", detalló Díaz en una entrevista en Radio Rivadavia.

Luego, completó: "La idea es que se inicien las clases con un acuerdo que se mantenga. Con (María Eugenia) Vidal en 2016 comenzaron las clases en febrero y a los tres meses hubo medidas de fuerza".

"Nosotros pretendemos que la cláusula sea automática. Decir que la cláusula gatillo es inflacionaria es como decir que cantar un gol en la cancha también es inflacionario porque acá en Argentina todo es inflación", opinó el Secretario General de UDOCBA.

Miguel Ángel Díaz, representante de UDOCBA.

La postura del Gobierno

La ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, consideró esta mañana que "es imposible recuperar de un día para el otro lo que se perdió en cuatro años" en materia de salarios. En este sentido, la funcionaria juzgó que, durante la gestión del presidente Mauricio Macri, "el golpe a la economía y a la sociedad fue brutal".



"Nosotros pretendemos ir avanzando en algún esquema que permita, en la medida de lo posible, que el salario real se vaya recuperando progresivamente pero, del otro lado, está la situación financiera de la provincia, que es muy compleja", explicó la ministra de Trabajo bonaerense en declaraciones formuladas a las radios Provincia y Continental.

En este sentido, tras el inicio de las reuniones con gremios estatales y, luego, con gremios docentes, Ruiz Malex manifestó que "la idea es que no sigan perdiendo" contra la inflación, del mismo modo en que lo manifestó el gobernador Axel Kicillof el último fin de semana. En este punto, la titular de la cartera laboral en la provincia de Buenos Aires destacó la necesidad de ir haciendo "un trabajo con los gremios para aprovechar lo más que se pueda el dinero con el que se cuenta, que este año no es mucho".

"Este Gobierno tiene toda la intención de mejorarles la vida a los maestros y maestras", postuló Ruiz Malec, quien, no obstante, asumió que "el límite lo pone la materialidad", es decir que, "si no hay plata en la caja, no hay mucho que podamos hacer". Expuso que se analizará junto con los sindicatos "cuál es el mejor mecanismo para que los salarios no pierdan contra la inflación" y expuso que "la cláusula gatillo es una herramienta defensiva".

Está previsto que las clases arranquen el 2 de marzo.

"Si el Gobierno nacional logra cambiar el contexto macroeconómico, vamos a poder hablar de otros mecanismos", planteó la funcionaria, quien evaluó como necesario trabajar "la salida de la cláusula gatillo", y avanzar en la búsqueda de "otros mecanismos que dejen tranquilos a los gremios y trabajadores de que su salario no va a perder de la manera que lo hizo estos años".



Cuando se le preguntó por la posibilidad de buscar un acuerdo semestral con los gremios, respondió que al Gobierno le toca "esta fecha de paritaria en un contexto de incertidumbre" en el que "no hay presupuesto, no hay proyección de inflación, no se resolvió la reestructuación de la deuda" y añadió: "Los acuerdos anuales nos dejan a todos más tranquilos, pero no están las condiciones dadas o los datos para cerrar un acuerdo largo".



"La posibilidad de pensar un puente existe", reconoció y destacó que "los gremios reconocen el gesto del gobernador Axel Kicillof de convocar a la paritaria y abrir el diálogo de otra manera más conciliadora, escuchando los reclamos y dándoles el lugar de importancia que merecen".