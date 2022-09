El dólar oficial cerró este viernes en $148,42 en promedio, con un incremento de 27 centavos respecto de su última cotización de ayer, en tanto que a lo largo de la semana acumuló un incremento de $2,56, equivalente a una suba de 1,75% respecto al jueves pasado, dado que el viernes fue decretado feriado tras el intento de asesinato a la Vicepresidenta.



Por su parte, el dólar "blue" bajó seis pesos, a $ 274 por unidad, con lo que en los últimos cinco días retrocedió 18 pesos.

En tanto, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 193,94 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 244,89.



Además, el dólar turista -que cuenta con una alícuota del 45%- se ubicó en $ 259,73.

Mientras que en el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) retrocedió 0,7%, a $ 280,89, y el MEP registró una baja de 0,5%, en $ 271,98.

Ya en el mercado mayorista, la cotización de la divisa estadounidense marcó una suba de 30 centavos respecto a su último cierre, en $ 139,03, mientras que en la semana acumuló un aumento de $2,35 (1,69%).Así las cosas, el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 491 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 62 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 500 millones.

"Dólar soja": en cuatro días se cerraron negocios por 3,8 millones de toneladas

Los negocios con soja cerraron en 680.000 toneladas, tanto contratos de compraventa nuevos como fijaciones de operaciones concertadas antes del jueves, por lo que en primeros cuatro días de vigencia del cambio diferencial de $200 por dólar para el complejo oleaginosa, ascendió 3,8 millones de toneladas.

Así lo informó la(BCR) al señalar que los contratos nuevos de compraventa concertados el mismo jueves totalizaron en 232.593 toneladas, con un valor promedio de las mismas resultó de $ 67.506, una leve retracción de 1,9% respecto al valor promedio negociado el día anterior.Se indicó que las fijaciones de operaciones concertadas con anterioridad al miércoles por 126.022 toneladas, arribaron a un valor promedio $ 67.114 la tonelada.Con relación a los negocios pactados en dólares estadounidenses, los contratos de compraventa de soja concertados el jueves registraron un valor promedio de US$ 381 la tonelada, por un volumen de 8.199 toneladas, en tanto que se anotaron fijaciones por 30.383 toneladas a un valor promedio de US$ 347.