El dólar oficial cerró este miércoles en $ 151,56, con una suba de 32 centavos en relación con el cierre del pasado martes.



Al mismo tiempo, el dólar "blue" operó sin cambios, en $ 287 por unidad.

Por su parte, el-que cuenta con una alícuota del 45%- se ubicó en $ 265,23.En tanto, el volumen operado en el segmento defue de más de US$ 355 millonesMientras que el-contemplado en el-, marcó un promedio de $ 197,03 por unidad, y con el anticipo a cuenta delsobre la compra de divisas, $ 250,07.

Además, en el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanza 1,1%, a $ 306,31; mientras que el MEP aumenta 0,8% hasta los $ 296,92, en el tramo final de la rueda.



Y en el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un aumento de 25 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $ 144,89.



Al concluir, en el segmento de contado el volumen operado fue de US$ 635 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 20 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 588 millones.