La decisión del gobierno de crear un régimen excepcional para la liquidación de divisas por parte de los productores agropecuarios despertó reacciones encontradas en distintos sectores de la actividad. Las opiniones que auguraron un buen resultado de la iniciativa se enfrentaron con otras que desconfían de su éxito.

Entre las primeras se encontró la del gerente general de Syngenta, Antonio Aracre. “Este incentivo es importante, es una diferencia muy significativa. Es así de fuerte como si dijera que todo lo que los productores liquiden en agosto no tiene retenciones", dijo el responsable de la empresa, que se dedica a soluciones tecnológicas para crear semillas híbridas. "El dólar agro va a funcionar porque las personas actúan en base a los incentivos económicos y no a las cuestiones ideológicas; en una gran mayoría actúan en base a racionalidad y no emocionalidad con el dinero”, afirmó.

Aracre también estimó que el nuevo esquema diseñado por el Banco Central favorecerá que durante el mes de agosto se liquiden entre 3.000 y 3.500 millones de dólares. Gran parte de esa suma quedará en manos del BCRA, aunque una parte podrá ser readquirida por los productores.

Jorge Chemes no cree que la medida obtenga resultados.

En tanto, el titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, fue escéptico sobre la aceptación que la medida tendrá entre los productores que exportan granos. “Yo no creo que en esta situación en la que está el país y con las señales que da el Gobierno, el productor esté dispuesto a liquidar su moneda de cambio, que es el grano, que lo está resguardando, para ir a poner el dinero en un banco”, dijo Chemes, integrante de la Mesa de Enlace de entidades agropecuarias que viene manteniendo un largo enfrentamiento ideológico con el kirchnerismo desde hace tres lustros. “Es una cuestión de sentido común ¿Cómo hago yo para convencer a un productor de que se deshaga de su moneda para ir a poner el dinero (en un banco) en pesos en un momento como el que estamos viviendo?”, agregó el exdiputado nacional de Juntos por el Cambio.

Cómo funciona el nuevo dólar soja creado por el Banco Central

El nuevo régimen creado por el Banco Central fue comunicado en la noche del martes y se oficializó este miércoles a través de la Comunicación A 7556 de la entidad. Busca incentivar a que los productores agropecuarios vendan su cosecha de soja antes del 31 de agosto próximo.





Los productores que liquiden sus exportaciones antes de esa fecha límite en el mercado oficial tendrán preferencia para utilizar los pesos que reciban producto de esa venta. Por el 70% de ese monto podrán realizar un depósito bancario a la vista (es decir, podrán retirarlo cuando lo crean conveniente) con actualización diaria por el dólar mayorista.

Con el 30% restante tendrán acceso a dólares billete a la cotización del dólar ahorro, que suma al valor de venta en los bancos el 30% del impuesto PAIS y el 35% a cuenta del impuesto a las Ganancias. Esta prerrogativa les dará acceso a divisas frescas a un valor aproximado de 227 pesos por unidad.

Miguel Pesce, presidente del Banco Central.

El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, remarcó que el sistema es temporario, ya que regirá hasta el 31 de agosto, y negó que signifique un desdoblamiento del tipo de cambio. “"Estamos ofreciendo una solución a un problema que nos plantea una cadena productiva, Nos han dicho que no venden porque resguardan su inversión en granos de soja y nosotros les ofrecemos que lo hagan a través de una inversión financiera", dijo el funcionario