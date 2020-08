Pocos minutos antes de comenzar el debate por la reforma judicial en el Senado, la presidenta de la Cámara Alta, Cristina Fernández de Kichner realizó el recuento de los lesgisladores presentes y en tono jocoso se dirijió a Esteban Bullrich, quien en la sesión anterior, las cuales se realizan por videoconferencia mediante Zoom, no estuvo presente y dejó un fondo de pantalla para simular que estaba activo.



En la apertura de sesión y al repasar a los legisladores que debían participar, la ex presidenta de la Nación pronunció: "Costa, Mirabella, no Reuteman está ahí, Mirabella, Bullrich...¿Dónde está Bullrich?, a ver que no lo ví la última vez....Bullrich, Bullrich...¿dónde está?....ah ya lo ví, ¿Qué tal senador, Bullrich cómo está?".

"Bien Presidenta, buen día, ¿cómo está?", contestó el legislador macrista. En tanto, la titular del Senado respondió: "Muy bien, mejor que nunca le diría".

Al finalizar la charla, y por lo bajo el representante de Juntos por el Cambio deslizó: "Bueno me alegro".

Así fue el chiste de Cristina Kichner al senador Esteban Bullrich





¿A que se debió la "broma"?

Sucede que el pasado miércoles el senador Bullrich, no estuvo presente en la reunión sobre la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta pero si estaba conectado por Zoom y se lo podía ver a una foto, tipo fondo de pantalla como simulando su participación.