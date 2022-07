El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció este jueves que no financiará a bancos y empresas proveedoras de créditos en pagos en cuotas. ¿Para qué productos? Los que sean comprados en el exterior. Asimismo, ahora lo propio con servicios adquiridos en el exterior, que incluye desde pasajes y servicios turísticos hasta productos recibidos a través de envíos postales.

La medida fue publicada en horas de la noche a través de la Comunicación "A" 7535, en la que se estableció que a partir del próximo 4 de julio, las entidades financieras y los proveedores no financieros de crédito —tanto las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y/o compra como los otros proveedores no financieros de crédito— no deberán financiar en cuotas las compras de sus clientes en estos rubros.

La medida limitará el poder de compra de quienes adquieran servicios emitidos fuera de la Argentina.

La norma incluye a "pasajes al exterior y servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.), ya sean realizadas en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas electrónicas u otros intermediarios".

Qué otras medidas alcanza el anuncio del Banco Central

También abarca a "productos en el exterior que se reciban por el sistema de envíos postales sin finalidad comercial según el Código Aduanero", ni de servicios internacionales de fletes, "couriers" y gestoría de trámites aduaneros.

En noviembre del año pasado el BCRA había prohibido el financiamiento de las compras en cuotas sin interés con tarjetas de crédito de pasajes y servicios de turismo al exterior como una manera de desalentar la compra de paquetes al exterior dado que, entre 2011 y 2020, la Argentina sufrió un importante déficit comercial por cuenta turística que se tradujo en una salida de divisas de volumen considerable.

.

Según un informe del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI) del Ministerio de Desarrollo productivo, el déficit de ingresos y egresos de la cuenta viajé a través de operaciones del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) acumulado entre 2012 y 2020 fue de US$ 47.800 millones.