Este miércoles, el Senado de la Nación reanudará el debate en comisión sobre la reforma en la composición de la Corte Suprema de Justicia con la apertura de una ronda de expositores que incluirá a constitucionalistas y a representantes del Poder Judicial.



Los senadores de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales discutirán sobre los alcances de los cuatro proyectos presentados desde el Frente de Todos (FdT) que proponen ampliar el número de jueces a través de un mayor federalismo y una paridad de género.

Los cuatro proyectos para ampliar la Corte Suprema

Desde el interbloque de la oposición de Juntos por el Cambio (JxC) adelantaron que no apoyarán una reforma por considerar que "es inoportuna" y que forma parte de la controversia entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial iniciada en torno al Consejo de la Magistratura Con la presentación de un nuevo proyecto en el último plenario de comisiones de esta semana, suman cuatro las iniciativas para reformular al máximo tribunal: las del puntanoy la neuquina, ambos del FdT, y las de dos aliados como el rionegrinoy la riojana

En el inicio del debate, Sapag anunció la presentación de un proyecto propio que eleva de cinco a 15 la cantidad de miembros del tribunal y que busca analizar la "calidad profesional" de los magistrados antes de que ocupen una vacante.



La legisladora explicó que en el articulado introdujo como requisito que los jueces certifiquen sus antecedentes laborales, las empresas que integraron y los clientes que tuvieron como abogados.

El proyecto de Rodríguez Saá sugiere elevar el número de jueces a nueve, mientras que el de Weretilneck establece que sean 16 los miembros y el de Vega no pone el foco en la cantidad de magistrados, sino en que sea conformado por más mujeres.

Todas las iniciativas comparten la necesidad de logrardel país, así como de unSólo dos mujeres integraron la Corte Suprema de Justicia: la fallecida, quien renunció al cuerpo en 2021 y su lugar todavía se encuentra vacante, y ninguna de ellas ejerció la presidencia del tribunal.

Otro de los ejes del debate tiene que ver con la posibilidad de que rija la especialización de los jueces por temas, además de la división por salas que incorporan los proyectos en danza, con la meta de agilizar las resoluciones ante las demoras de años en la emisión de sentencias.

Elena Highton de Nolasco renunció a la Corte Suprema en 2021.



El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Guillermo Snopek, respondió las críticas de la oposición que calificó de "inoportuno" el debate en este momento, y recordó que "no es un tema de ahora" sino que viene siendo planteado desde antes de 2016.



Snopek enumeró iniciativas presentadas en los últimos años por ex senadores como los peronistas Norma Durango, Juan Manuel Abal Medina, Inés Blas, Marcelo Fuentes o Liliana Negre de Alonso, que hacían hincapié en la falta de equidad de género en la actual Corte.



También recordó que hubo proyectos de senadores de la entonces oposición como el radical Ángel Rozas, aunque desde JxC no presentaron propuestas por el momento para este debate. En el plenario de comisiones del miércoles pasado, la presencia de senadores de la oposición fue notoriamente reducida y sólo se expresaron sobre las iniciativas el cordobés Luis Juez y la tucumana Beatriz Ávila.

"La Justicia nos atraviesa transversalmente y nunca están dadas la oportunidad y la perfección para el planteo de los temas. ¿Qué le decimos a quien reclama alimentos después de ocho años sin sentencia o a un jubilado que se muere esperando una sentencia?", se preguntó Snopek.



Encargado de moderar los debates junto al presidente de la comisión de Justicia, Oscar Parrilli, Snopek adelantó que el próximo miércoles se abrirá una lista de invitados a exponer que incluirá a constitucionalistas y a integrantes del propio Poder Judicial.



La nómina terminará de pulirse este fin de semana y desde el oficialismo dijeron que esperan la participación de los senadores de JxC para terminar de definir la lista de expositores. Snopek explicó que la discusión está abierta pero que no hay plazos para la emisión del dictamen y la discusión del tema en el recinto.