El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, afirmó este martes que "la situación" de la economía "está muy encarrilada", y que de esa forma se van a tener "unos meses en delante de mucha tranquilidad", además de considerar que hay condiciones para que "algunas compañías bajen el precio de la nafta".



Aclaró además que el Gobierno "está muy tranquilo con el tipo de cambio, moviéndose de una manera suave dentro de la zona que definimos de no intervención, por lo que no hay ningún motivo de preocupación".



Dujovne, quien junto al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, ofició de vocero de la reunión de Gabinete que hoy encabezó el presidente Mauricio Macri, en la Casa Rosada, analizó, respecto al precio de las naftas, que "sin duda lo que sí vemos en las últimas semanas es que la combinación de un tipo de cambio estable y un precio internacional generan las condiciones probablemente para que algunas compañías" puedan bajarla.



Acerca de la marcha de la economía, Dujovne aseguró que "la situación está muy encarrillada para que tengamos unos meses de aquí en adelante de mucha tranquilidad, y donde vemos con mucho optimismo la manera en que la sociedad argentina ha decidido transitar la resolución de las turbulencias que atravesamos durante estos meses".



Ante la consulta, el ministro de Hacienda dijo que el Gobierno "está muy satisfecho con los pasos que hemos dado" en la economía, y destacó, en ese sentido, "la aprobación del Presupuesto con equilibrio, que marca un hito muy importante".



"Logramos un presupuesto que ha contado con el voto de buena parte de la oposición, donde hemos visto muestras de responsabilidad muy grandes de buena parte de quienes conforman la dirigencia política de la Argentina", valoró.



Dujovne remarcó que "eso sin duda es una parte muy importante de esta recuperación que estamos transitando donde, como dijimos muchas veces, después de la inflación atípica que tuvimos producto de la depreciación del peso de finales de agosto, la inflación de septiembre fue muy alta, la de octubre un poco menos, la de noviembre será también más baja, y lentamente estamos transitando un clima de mucha normalidad, tranquilidad”.



En ese plano, el ministro insistió en que el Gobierno "está muy satisfecho de los pasos que estamos dando, estamos convencidos de que lo que estamos haciendo es lo que necesitamos para que la Argentina pueda retomar la senda de crecimiento".



Más tarde, el ministro resaltó "la revisión exitosa" del FMI al acuerdo con el país, comunicado el pasado lunes por el organismo, y apuntó que "esa segunda revisión ya destraba el desembolso que vamos a tener a finales de diciembre".



Respecto a la variación del dólar, el titular de la cartera de Hacienda expresó que "hace casi dos meses empezamos con esta política cambiaria y el tipo de cambio estaba en 41 y llegó a estar en niveles por debajo de 36, y ahora está en niveles entre 38 y 39 pesos".



"Es decir que se mueve dentro de esta zona y así como no hubo deflación cuando bajó de 41 a 35 tampoco esperamos que tenga que haber movimientos de precios asociados a algo muy puntual de estos días que ni siquiera sabemos si es permanente y que responde a cuestiones puramente de oferta y demanda en el mercado que va cambiando", analizó.



En cuanto al precio de los combustibles, Dujovne recordó que en el país "hay un esquema de libertad para la formación de precios y en ese marco lo que determina el precio en el surtidor viene determinado por tres factores fundamentalmente, y uno es el precio internacional, que ha venido cayendo sostenidamente en las últimas semanas".



En ese plano, mencionó que "otro es el tipo de cambio y también el componente impositivo" y, al respecto, mencionó que Argentina "ha pasado de cobrar impuestos al valor por impuestos de suma fija que se van actualizando por inflación".



Dujovne, en ese sentido, aseguró que "si no hubiéramos hecho esta modificación en la reforma tributaria la suba de los precios de los combustibles hubiera sido mucho más alta puesto que se hubiera multiplicado el impuesto por la suba que ya se había generado por el movimiento del tipo de cambio y por la suba de precio internacional".



Sin embargo, analizó que "sin duda lo que sí vemos en las últimas semanas es que la combinación de un tipo de cambio estable y un precio internacional generan las condiciones probablemente para que algunas compañías" puedan bajarlo.



Por último sostuvo: "Sabemos –aclaró- que no hay un precio de los combustibles; ustedes saben que hay distintas decisiones empresarias, algunas podrán bajar y otras no; también es diferente por componente, ya que no es lo mismo el precio de la nafta premiun, la nafta super o el gasoil, entonces vamos a ver movimientos distintos, donde algunos podrán bajar, y tal vez otros no”.