El jefe de gabinete, Juan Manzur, aseguró este miércoles tras exponer su informe ante la Cámara de Diputados y al responder las preguntas de los legisladores, que el Gobierno nacional "no va a adoptar ninguna medida" que "le quite a las obras sociales las obligaciones" y "mucho menos a complejizar la tramitación de las prestaciones".



Además, en esta línea, precisó que desde que asumió el Gobierno "incrementó el presupuesto asignado a la política en discapacidad en 193%" y sostuvo que " el nomenclador de prestaciones básicas se incrementó en 320% desde el 2020 hasta la actualidad".El funcionario se manifestó así al responder una pregunta en ese sentido formulada por la diputada del Frente de Izquierda,En tanto, el jefe de Gabinete puso de relieve que "estamos trabajando en políticas de redistribución de pensiones no contributivas y de optimizaciones administrativas de procesos de otorgamiento", al precisar que "el programa Incluir Salud creció en 153% desde el 2020".Asimismo, destacó que el Gobierno lleva entregadas más de 216 mil pensiones y financió "más de 1.500 proyectos" del, con "2.300 millones de pesos de inversión".