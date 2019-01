La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner es el as en la manga que el PJ bonaerense tiene para "jugar a ganador", si la gobernadora María Eugenia Vidal avanza con la idea de "desdoblar" la elección provincial del año que viene.



"Cristina candidata a gobernadora de Buenos Aires" es el rumor que corre entre los intendentes peronistas de la provincia, justo cuando en Mar del Plata el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca, abrió las sesiones de la comisión Bicameral que estudiará la factibilidad jurídica y operativa del desdoblamiento electoral.



"Es un rumor que circula dentro del PJ bonaerense, que tiene que ver con el deseo de que Cristina sea nuestra candidata", dijo sugestivamente a Télam el intendente de Esteban Echeverría y presidente del PJ bonaerense, Gustavo Gray.



El rumor marca la estrategia que los jefes comunales tendrían para contrarrestar la embestida que muchos de ellos creen ver el el hecho que Cambiemos desdoble la elección provincial, una idea que nació del líder del Frente Renovador, Sergio Massa, cuando en la legislatura bonaerense se negociaba la aprobación del Presupuesto de Vidal para el 2019.



"Es para liberar a los intendentes de tener que jugar con Cristina", le dijo entonces el líder del Frente Renovador, al explicar por qué buscaba que Vidal aceptara desdoblar la elección municipal de la presidencial.



En ese marco, el PRO fue por más y propuso desdoblar directamente la elección provincial de la nacional, no solo la municipal, y fue el intendente de Vicente López, Jorge Macri, uno de los principales impulsores de la propuesta, basándose en la idea de que un triunfo de Vidal a nivel provincial fortalecería la imagen del presidente Mauricio Macri.



Pero ese escenario estaba pensado -tanto dentro del Frente Renovador como en la alianza Cambiemos- con Cristina Kirchner como candidata a Presidente.



"Ellos cambian las reglas y buscan hacer su juego, nosotros tenemos derecho también a pensar el nuestro", afirmó uno de los intendentes peronistas del conurbano bonaerense antes de reconocer que la idea surgió durante un encuentro de Jefes Comunales, pero que todavía "ninguno se la planteó a Cristina".



"Si Vidal desdobla la elección, Cristina sería la candidata a gobernadora por Buenos Aires que nos permitiría enfrentarla y ganarle la elección", dicen con entusiasmo los dirigentes bonaerenses antes de aclarar que, además, "eso no le impediría a Cristina presentarse también como candidata a presidenta, ya que la elección no es simultánea".



Como en un tablero de ajedrez, las jugadas se presentan tratando de anticipar la del oponente.



Mientras tanto, lo cierto es que la comisión Bicameral tiene a partir de hoy 60 días para expedirse sobre la factibilidad o no del desdoblamiento, algo que hasta ahora nunca se hizo en Buenos Aires.



Pero como su resolución no es vinculante, será Vidal y el círculo rojo del PRO los que tengan la última palabra.