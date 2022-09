El abogado defensor de Cristina Kirchner en la Causa Vialidad, Alberto Beraldi, continuó con su alegato iniciado un poco más tarde de las 8, ante los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu. En su discurso, comparó el procesamiento de la vicepresidenta de la Nación con el de Juan Domingo Perón, afirmando que al exmandatario “le hicieron un proceso por traición a la patria y asociación ilícita" similar al que afronta CFK.



La primera audiencia del letrado defensor de la vicepresidenta se llevó adelante en el Tribunal Oral Federal N° 2, en el marco de la causa Vialidad donde se la involucra de asociación ilícita y defraudación en perjuicio del Estado, en complicidad con el empresario Lázaro Báez. Vale mencionar que los fiscales federales, Diego Luciani y Sergio Mola, que llevan adelante la investigación, exigieron 12 años de prisión con prohibición para ejercer cargos públicos.



En ese contexto, Alberto Beraldi citó un expediente judicial que data del año 1955, donde se lo acusa a Perón de traicionar a la patria por obligar a sus legisladores de la época a gobierno "bajo amenaza directa y leyendo textos ya redactados".



Por tal motivo, el jurista repudió tal acción del pasado y aclaró que “esas épocas fueron vergonzosas y no pueden volver a repetirse. No puede pasar que se use a los jueces para cuestiones subalternas". Parafraseando el pasado discurso de Luciani, cuando lanzó la particular frase "Es corrupción o Justicia", Berardi contrarrestó diciendo que "ese es el nunca más, no corrupción a justicia".





Siguiendo con la línea de respuesta a los testimonios de Luciani y Mola, el abogado defensor de CFK afirmó que los alegatos de los fiscales de la causa "buscó obstruir la verdad" y acusó de falta de profesionalismo al iniciar una acusación similar a la del año 2008, por parte del bloque representado por Elisa Carrió, en aquel entonces. "No se puede hacer eso desde una instancia judicial porque no es lo que la gente espera de nosotros", agregó.



En ese sentido, Beraldi destacó la postura de su defendida cuando, el pasado 23 de agosto, realizó un alegato desde el Senado nacional presentándose “con todos los instrumentos legales" y manifestando que las justificaciones de los fiscales "eran falsos”. “Llegó el momento de la verdad y de que las cosas sean colocadas donde corresponde”, sentenció el jurista.



Alberto Beraldi: "Nunca bajamos los brazos porque la verdad siempre triunfa"

Esta mañana, el abogado defensor de Cristina Kirchner inició la jornada de alegatos, que continuará de igual manera el próximo martes y viernes, en conjunto con el otro jurista amparador, Ary Llernovoy. En ese contexto, Beraldi afirmó que la defensa continúa respaldando la figura de CFK desde hace tiempo atrás, ejemplificando con los llamados a indagatorias por parte de los jueces, "allanamientos ilegales" y acusaciones a su hija, Florencia Kirchner, de enriquecimiento ilícito.



“Nunca bajamos los brazos, aún cuando tuvimos que soportar, no consentir, soportar, distintas arbitrariedades insólitas que no tienen antecedentes en nuestro país", añadió el abogado defensor. "Todos saben que la verdad siempre triunfa", se animó a decir en su alegato, asintiendo que "las pruebas que se recogen en un juicio cuando se acredita se incorpora legítimamente destruye cualquier tipo de acusación por supuesto falsa y sin fundamentos”.



Siguiendo la línea de las "falsas irregularidades" a la que hizo mención Beraldi, sostuvo que las investigaciones también estuvieron vinculadas a su entorno familiar, precisamente con su hija, Florencia Kirchner. "Superaron todos los límites. Como todos sabemos, nunca desarrolló ninguna actividad política, pero eso no fue ningún óbice para que se estigmatizara, se la atacara y se quebrantara su salud", argumentó el letrado.