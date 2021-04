Luego de que se diera a conocer que durante el Gobierno de Cambiemos distintos jueces habría visitado frecuentemente a Mauricio Macri, el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, dio a conocer que mañana solicitará la nulidad de juicio oral del Memorándum con Irán.

El letrado dijo que la visita de jueces y fiscales a la Quinta Presidencial de Olivos "muestra la grave situación en la que estuvo el Poder Judicial durante casi cinco años", observó "la necesidad de avanzar en procesos de juicio político contra cada uno" de esos funcionarios judiciales y puso en duda sus actuaciones, al señalar que "cuando un juez no es imparcial las decisiones que tomó en las causas son inválidas".

Beraldi recordó que los jueces señalados como protagonistas de varias visitas a Macri cuando era Presidente, "(Mariano) Borinsky y (Gustavo) Hornos firmaron la resolución en la causa del Memorándum".

.

"Algo parecido pasa en las causas de Los Sauces y Hotesur, en las que también han tomado intervención", recalcó.

Para Beraldi, la investigación realizada por El Destape y publicada en las últimas horas "pone al descubierto una serie de presunciones" que fueron teniendo durante el desarrollo de las causas contra la vicepresidenta y llevan a la "conclusión de que todas las causas estaban armadas y direccionadas desde el poder político".



En esa línea, marcó que "la necesidad de avanzar en procesos de juicio político contra cada uno de estos magistrados y funcionarios y analizar cuál es relevancia que tiene todo esto en cada una de estas actuaciones".

.

El abogado habló de "visitas en manada que hacían funcionarios judiciales", que eran los mismos " que después intervenían en los expedientes de Cristina, que de manera invariable resolvían" contra la actual vicepresidenta.



En diálogo con El Destape Radio, el letrado puntualizó que la situación "muestra la grave situación en que estuvo el Poder Judicial durante casi cinco años".



"Venimos planteando desde el comienzo la nulidad de estos procesos por las interferencias del poder político que nos privaban de la garantía básica de tener un juez imparcial y un fiscal objetivo", remarcó el letrado.

.

Sin embargo dijo que no va a apresurar: "Quiero ir viendo las decisiones que tomaron estos jueces, que no eran imparciales, y la validez o nulidad que se va a difundir a partir de esas resoluciones".



Beraldi marcó que será un trabajo técnico, pero recordó que "cuando un juez no es imparcial las decisiones que tomó en las causas son inválidas".



Finalmente, recordó que "en octubre de 2016, Cristina le dijo en la cara al juez (Julián) Ercolini que los procesos estaban direccionados y que había una interferencia del poder político". Pero sus reclamos "los rechazaron los mismos jueces que están apareciendo en estos listas de entradas a la Casa Rosada y Olivos".

.

Señaló entonces que lo que pasó en Brasil con el ex presidente de Brasil Ignacio Lula da Silva "es premonitorio" y dijo: "Acá debería ocurrir lo mismo" en la Justicia.



"Creo que el Poder Judicial debe encontrar el recurso para que los mismos jueces revisen las inconductas que tuvieron sus colegas y se apliquen las sanciones correspondientes", concluyó Beraldi.