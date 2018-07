Daniel Arroyo. El ex ministro de Desarrollo Social. (Gentileza nuevospapeles.com)

Porlmendoza@cronica.com.arEl diputado nacional, del Frente Renovador, consideró que "la agudización del conflicto social unificará a la oposición" y consideró que las PASO de agosto de 2019 "van a ser la gran primaria para determinar quién liderará el proceso".En una entrevista con, el legislador nacional relativizó las diferencias que se plantean entre los distintos sectores del peronismo y, por otra parte, puso en duda la aprobación del Presupuesto 2019, que tendría recortes de alrededor de 300.000 millones de pesos. "No veo que alguien pueda votar un Presupuesto que en esencia lo que hace es aumentar la pobreza y la desocupación", advirtió.-Planteamos que hay que derogar el Decreto 683, que ha avanzado y ha modificado una ley y eso no se puede hacer. El gobierno está mezclando lo que es Defensa con Seguridad Interior y deja abierta la posibilidad de que las Fuerzas Armadas intervengan en temas de seguridad interior. Por eso pedimos que se derogue ese decreto del presidente-En un contexto social tan complicado en que está empeorando todo, está muy claro que parte de la batería que va a encarar el gobierno, es también atender la cuestión con tiros y palos, que es lo que no hay que hacer.-Hay dos cuestiones. Una es saber de dónde salió el dinero, que algunos calculan en 100 millones de pesos. Y lo segundo, que para mí es gravísimo, es que utilizaron para ese accionar la base de planes sociales. Eso es gravísimo. A nivel mundial está recontra prohibisimo que alguien pueda usar esas bases de datos. Eso para mi significa que han cruzado la línea y es increíble.-En principio, el miércoles viene a la Cámara de Diputados el jefe de Gabinete,, para exponer sobre la gestión. Ahí vamos a preguntarle y en función de sus respuestas veremos cómo seguimos.-Lo que viene es más complicado. Hoy lo que tenemos es un aumento de la pobreza, de la desocupación. Hoy tenemos un empeoramiento general de la situación. Yo recorro los barrios del gran Buenos Aires y veo más gente en los comedores comunitarios, más chicos que se quedan a comer en las escuelas, más gente endeudada en la financiera de la esquina, más gente sin nada que hacer porque no hay ni changas. A eso hay que sumarle un recorte de 300.000 millones de pesos, como se anuncia desde el gobierno.-No veo como se puede votar un Presupuesto con un recorte de esa magnitud. No sé cómo vendrá el proyecto, pero no veo que alguien pueda votar un Presupuesto que en esencia lo que hace es aumentar la pobreza y la desocupación.-Creo que las gestiones de unidad avanzan bien y que tenemos la oportunidad de construir una oposición unida con el conjunto del peronismo, más los movimientos sociales y otros sectores. Hay que unir a toda esa oposición con un programa en común.-La agudización del conflicto social va a unificar a la oposición y hay una forma de discutir quien lidera, que es través del voto. Vamos a una gran PASO y en función de eso, la sociedad va a decidir quién lidera ese proceso.-En todos los espacios políticos hay miradas distintas, pero creo que la unidad es imprescindible frente a la agudización del conflicto social.